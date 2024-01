Mata gioca soli 10 minuti e vince il campionato in Asia: addio immediato per lo spagnolo

Lo spagnolo ha fatto parte del Vissel Kobe, in Giappone, per alcuni mesi: sono bastati per conquistare la storica J-League del 2023.

Juan Mata saluta il Vissel Kobe e il Giappone dopo lo storico titolo. Si è già conclusa, infatti, l'avventura del calciatore spagnolo in terra nipponica: un periodo decisamente anonimo per l'ex Chelsea, sceso in campo in una sola occasione e per dieci minuti.

Nonostante il carattere anonimo della sua esperienza giapponese, Mata è comunque riuscito a vincere la J-League, salutando i tifosi di Kobe a inizio gennaio. Si tratta dell'ennesimo successo dell'attaccante iberico, che in carriera ha avuto modo di vincere Europei, Mondiali, Champions ed Europa League.

"Sono molto felice di aver fatto parte di un momento storico per il club, che ha vinto il campionato per la prima volta" ha fatto sapere Mata nel comunicato in cui il Kobe ha annunciato l'addio. "Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto tutti insieme".

L'articolo prosegue qui sotto

Un cambio totale per i tifosi del Vissel Kobe, considerando il rischio retrocessione del 2022. Con Iniesta in squadra, la formazione bianconera aveva seriamente sfiorato la discesa in seconda serie, riuscendo a salvarsi nell'ultima parte della stagione.

Non è chiaro come proseguirà ora la carriera di Juan Mata, ma da tempo si parla di un possibile approdo negli Stati Uniti o in terra saudita.

Noto per gli anni in Premier League e Liga, curiosamente l'ex Valencia non ha conquistato nè l'una nè l'altra. Il torneo nipponico è il secondo campionato della sua vita vinto dopo la Super Liga turca.