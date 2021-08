Juan Jesus riparte dal Napoli: l'ufficialità la dà De Laurentiis

Juan Jesus è un nuovo giocatore del Napoli: l'ufficialità è arrivata con un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

Capitolo Roma chiuso per Juan Jesus, atteso da una nuova avventura in Serie A: è ufficiale il suo passaggio al Napoli in qualità di svincolato.

L'ufficialità dell'operazione è arrivata con il solito tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis, oltre che dalla stessa società azzurra che ha reso noto il nuovo acquisto con questo comunicato.

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Juan Jesus per la stagione sportiva 2021/2022 con opzione per la successiva stagione sportiva 2022/2023".

Contratto di un anno con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione per il brasiliano, reduce da cinque anni non eccelsi trascorsi nella Capitale dove arrivò nel 2016 dopo una prima esperienza all'Inter.

Proprio a Roma ebbe modo di lavorare con Luciano Spalletti, il tecnico che ora lo avrà nuovamente ai suoi ordini all'ombra del Vesuvio.