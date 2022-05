José Mauri, dal Milan all'anonimato: svincolato a 26 anni

Alcune scelte cambiano radicalmente il destino. Nel calcio, come nella vita, le ‘sliding doors’ segnano non solo un istante preciso ma soprattutto gli eventi scaturiti da esso. Nella carriera di un calciatore ci sono fattori che determinano quello che sarà il suo destino fin dalla giovane età.

José Agustín Mauri, conosciuto come José Mauri, vanta un talento cristallino che gli ha consentito di bruciare le tappe verso i palcoscenici nazionali e internazionali, prima di un brusco rallentamento che lo ha portato ad essere svincolato all'età di 26 anni.

Probabilmente qualche scelta rischiosa non è stata ripagata, ahilui, con una carriera da ricostruire nel pieno della maturità. Tempi e spazi troppo brevi, oltre a una pressione sempre maggiore, che non gli hanno consentito di maturare con i giusti ritmi ed esprimere tutte le sue potenzialità.

Lo scorso 12 aprile 2022, Mauri ha risolto il contratto che lo legava allo Sporting Kansas City, formazione statunitense che milita nel campionato di MLS, a distanza di meno di tre anni dalla fine della sua avventura al Milan.

Un crollo verticale in un tempo relativamente breve per la carriera dell'argentino, considerato ai tempi del settore giovanile del Parma uno dei prospetti più interessanti e dei talenti più cristallini dell'intero vivaio.

Nato a Realicò, paesino nel cuore della Pampa argentina, José Mauri ha mosso i primi passi e si è formato calcisticamente nel Ferro Carril Oeste, club con sede a Caballito, un barrio di Buenos Aires, e che oggi milita nella seconda divisione argentina.

Mauri brilla tra i coetanei - e non solo -, attirando l'attenzione di un club dall'altra parte dell'Oceano Atlantico: è il Parma a innamorarsi di lui e decidere di portarlo in Italia nel 2009, a soli 13 anni.

L'argentino inizia a fare la trafila nel settore giovanile del club ducale, fino al salto di qualità nella categoria Allievi, con Cristiano Lucarelli in panchina.

Il nome di Mauri inizia a circolare già a livello di prima squadra, con l'avventura nella Primavera gialloblù che consolida la fama del centrocampista argentino.

In una fredda sera del dicembre 2013, ed esattamente il 3, l'allenatore dei ducali Roberto Donadoni decide di farlo debuttare in prima squadra al Tardini nella la sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia.

Il cronometro segna il 68' quando Mauri prende il posto di Gianni Munari, autore del goal del momentaneo 2-0. José, che ha appena 17 anni, 8 mesi e 10 giorni, partecipa al successo finale per 4-1 della squadra gialloblù.

Per il debutto in Serie A bisognerà aspettare qualche settimana più tardi. La prima in campionato arriva il 26 gennaio nel match casalingo vinto di misura dagli uomini di Donadoni sull'Udinese. Mauri entra nel finale, ed esattamente al 87', al posto dell'ex Juve Marco Marchionni.

In quella stagione non scende più in campo tra i 'grandi', ma in estate viene convocato per il ritiro da Donadoni: l'annata 2014/2015 sarà quella della definitiva esplosione.

Agli ordini dell'ex calciatore del Milan e di Luca Gotti, suo vice, José Mauri colleziona due goal e due assist in 33 presenze in Serie A, accumulando 2.550 minuti giocati. Il centrocampista argentino è titolare fisso con 29 apparizioni dal primo minuto.

La stagione da protagonista con la maglia gialloblù attira le attenzioni della dirigenza del Milan, e in particolare di Adriano Galliani, che nell'estate 2015 batte la concorrenza e lo porta all'ombra della Madonnina.

Welcome Josè Mauri! He signed a contract until June 30th, 2019 / Josè Mauri ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2019! #weareacmilan — AC Milan (@acmilan) July 6, 2015

Il Diavolo sembra aver messo a segno un colpo ad effetto per il futuro. Ben presto, però, l'avventura di Mauri in rossonero si rivelerà deludente. Complici la giovane età e una situazione in continua evoluzione in casa Milan, con continui cambi tra dirigenza, allenatori e calciatori in rosa, l'ex Parma non riesce ad ambientarsi e conclude la prima stagione con appena 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia, di cui una nella finale persa ai tempi supplementari contro la Juventus allo stadio 'Olimpico' con rete decisiva di Alvaro Morata.

"Un grande club come il Milan ha spesso esigenze di avere atleti ‘pronti’ e con forti attitudini caratteriali – spiegherà il suo agente Lacerenza a 'Sportfair' -. A José è mancato qualcosa per poter dare il 100% e le strade si sono divise".

Mauri è costretto a ripartire altrove. C'è l'Empoli che gli offre una nuova chance per dimostrare tutto il suo valore: la fumata bianca arriva nell'agosto 2016, con il trasferimento in prestito in Toscana del classe 1996.

Con il debuttante Martusciello in panchina, gli 'azzurri' falliscono la terza salvezza di fila per due punti. La stagione si rivela fallimentare anche sul piano personale per Mauri, che totalizza appena 15 presenze da titolare tra campionato e coppa di cui 10 dal primo minuto, senza goal e assist.

Dopo una buona partenza, con le prime otto da titolare in 9 turni, l'argentino perde terreno nelle gerarchie dell'allenatore, senza riuscire ad ottenere spazio per oltre tre mesi, tra la sfida col Sassuolo del 4 dicembre a quella con la Lazio del 18 febbraio.

A fine stagione, Mauri rientra alla base. Per restarci. Il centrocampista argentino, però, raccoglie le briciole nelle due annate successive: appena 4 presenze tra Serie A ed Europa League - con il debutto europeo sotto la guida di Vincenzo Montella il 24 agosto 2017 sul campo dei macedoni dello Shkendija Tetovo, nell'ultimo turno preliminare, e poi nella fase a gironi contro il Rijeka a San Siro - e 7 in quella successiva.

A 23 anni, con una carriera ancora tutta davanti e da rilanciare, José Mauri lascia il Milan. La dirigenza del Diavolo decide nell'estate 2019 di non rinnovargli il contratto.

Nonostante le stagioni in ombra con la maglia rossonera, Mauri riceve alcune proposte di club italiani ma sceglie di ripartire dall’Atletico Talleres e dalla sua Argentina.

Il centrocampista torna a casa e firma a settembre un contratto con il club sudamericano. Dopo un periodo di ambientamento, il classe 1996 fa il suo esordio nel campionato argentino nel successo per 1-0 della squadra di Alexander Medina del 3 novembre 2019 contro il Newell's Old Boys, match valido per il 12° turno.

Il ritorno in Sudamerica sembra essere la svolta per la rinascita. Una tappa intermedia per rilanciarsi, ma ben presto anche l'avventura al Talleres si rivelerà al di sotto delle attese.

In totale saranno 19 le apparizioni con la maglia della società di Cordoba, prima del trasferimento negli Stati Uniti, allo Sporting Kansas City nell'estate 2021. Il club lo sceglie per raccogliere l’eredità di Gianluca Busio, passato al Venezia. Una responsabilità importante, con aspettative altissime che l’ex Milan non riuscirà a rispettare.

Il 12 aprile scorso, lo Sporting Kansas City ha annunciato la risoluzione del contratto di José Mauri. Appena 10 presenze, condite da un goal contro i Chicago Fire a settembre scorso e un assist, prima della rottura all'inizio della nuova stagione.

"Ci sono state idee e progetti non condivisi da entrambe le parti" ha confermato il suo agente Lacerenza.

Un altro tentativo andato a vuoto per José Mauri, che all'alba dei 26 anni è alla ricerca di una nuova chance per rimettersi in gioco e dimostrare di essere quel calciatore che aveva brillato col Parma e incantato Galliani e il suo Milan, prima di incappare in una serie di avventure poco fortunate.

Col senno di poi, una questione di scelte sbagliate. E di tappe bruciate. Ma con avanti ancora una storia da poter riscrivere con un lieto fine.