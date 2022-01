Joao Pedro a terra, ma niente infortunio: doveva cambiare gli scarpini

Non segnava da sei giornate, si è sbloccato contro la Fiorentina nel match delle 12:30 che ha aperto la domenica di Serie A. Joao Pedro, in odore di Nazionale azzurra, continua ad essere il trascinatore dei rossoblù anche nell'attuale annata. Per fortuna di Mazzarri, i secondi di preoccupazione nel primo tempo non hanno portato ad una sostituzione.

Al 25', infatti, Joao Pedro è finito a terra, non rialzandosi: dalla panchina domande e dubbi da parte dello staff tecnico, pronti ad operare un cambio. Invece, situazione completamente diversa per l'italo-brasiliano, che doveva solamente cambiare gli scarpini.

Joao Pedro dovrebbe essere nella lista di Roberto Mancini per lo stage della Nazionale azzurra, imminente. Dopo diverse settimane di dubbi, l'ex Palermo sembra essere ad un passo dal salto nell'Italia, dopo aver sperato nel Brasile per anni.

L'articolo prosegue qui sotto

In rete con una girata di testa a inizio ripresa, Joao Pedro ha messo insieme la decima rete nella Serie A 2021/2022, ottenendo per l'ennesima volta la doppia cifra con la maglia del Cagliari. Per la terza volta di fila il classe 1992 arriva ad almeno dieci reti, raggiungendo tra l'altro la cifra di 100 in carriera con le maglie dei club.

Quella contro la Fiorentina è l'83esima in maglia Cagliari: solamente Suazo, Piras, Pisano e ovviamente Gigi Riva hanno segnato di più nella storia rossoblù. Prossimo obiettivo, le 100. Magari già nella prossima annata, in caso di conferma sull'isola per la sua nona annata sarda.

Joao Pedro non è riuscito a segnare la personale doppietta contro la Fiorentina, nonostante la possibilità dagli undici metri: rigore, contestatissimo, parato da Terracciano dopo l'espulsione di Odriozola.