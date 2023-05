João Pedro al Brighton per 34 milioni: nuovo centravanti per De Zerbi

Il brasiliano dei Watford, 21 anni, giocherà nel Brighton nella prossima stagione: in Championship ha segnato 11 volte in 35 presenze.

Guardando al rendimento offensivo della propria squadra, non si direbbe che il Brighton abbia bisogno di un nuovo attaccante: ha segnato 61 goal in campionato, come il Newcastle e più del Manchester United, e sabato ha strapazzato il Wolverhampton con un nettissimo 6-0, la vittoria più larga dei Seagulls in Premier League.

Eppure, nella prossima stagione Roberto De Zerbi avrà un nuovo centravanti: João Pedro. Che non è quel João Pedro, l'ex cagliaritano oggi al Fenerbahçe, ma un più giovane omonimo di 21 anni che indossa la maglia del Watford, in Championship.

Il prezzo, come ogni operazione di Premier League che si rispetti, sarà particolarmente alto: il Brighton verserà nelle casse del Watford 30 milioni di sterline, ovvero 34 milioni di euro circa. Come riporta 'Sky Sport', le visite mediche sono già state effettuate e le firme sono state apposte sui contratti.

Arrivato all'inizio del 2020 dal Fluminense, João Pedro è stato protagonista - così come il Watford - di un saliscendi tra Premier League e Championship: uno spezzone nel massimo campionato inglese nella seconda parte del 2019/2020, la retrocessione, la promozione dell'anno seguente, quindi un'altra retrocessione. Quest'anno, con le Hornets lontane dalla zona playoff, ha messo a segno 11 reti in 35 presenze.

Nel Brighton, invece, un vero e proprio centravanti da doppia cifra non c'è. Basti pensare che i migliori marcatori della squadra di De Zerbi in Premier League sono due centrocampisti: il campione del mondo MacAllister e il tedesco Groß, entrambi a quota 8. A seguire il giapponese Mitoma con 7. Quindi ecco il primo attaccante: Welbeck (6).

João Pedro andrà dunque a colmare una lacuna nella rosa di De Zerbi, comunque protagonista di una stagione eccellente come dimostrano l'ottavo posto in Premier League e la finale di FA Cup sfiorata. Perché anche il gioco palla a terra dell'ex allenatore del Sassuolo ha bisogno di qualcuno che la butti dentro con costanza.