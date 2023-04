Quattro reti nei primi 39 minuti, Wolves spazzati via. Il Brighton si rilancia dopo due sconfitte in tre gare: obiettivo Europa.

Due sconfitte nelle ultime tre uscite di campionato e l'eliminazione in semifinale di FA Cup, il Brighton di De Zerbi è stato attraversato da una scossa utile a ripartire, così da lottare per un posto in Conference o Europa League. Prova roboante contro i Wolves, spazzati via per 6-0.

Arrabbiata per gli ultimi risultati maturati ad aprile, la formazione di De Zerbi non ha lasciato scampo al Wolverhampton, segnando quattro volte nei primi 39 minuti. Così da mettere il risultato in cassaforte e divertirsi nel resto della gara, aumentando il divario con gli ospiti grazie alla prova di Welbeck in primis.

Due reti e un assist per l'ex Arsenal prima di lasciare il campo in favore di Mitoma, che lo portano a raggiungere le sei reti in campionato. Le stesse delle ultime due stagioni, con alcuni match ufficiali di Premier ancora da disputare per provare ad inseguire una doppia cifra insperata: mai arrivata per Welbeck durante la sua carriera nel torneo britannico.

Non ancora salvo e ancora in piena lotta per non retrocedere, il Wolverhampton si è sciolto dopo il vantaggio di Undav: Enciso sulla sinistra ha messo due volte in mezzo per Gross, autore di un gran goal soprattutto nell'occasione del raddoppio, con conclusione di controbalzo dal limite.

Lo spazio lasciato soprattutto centralmente da parte dei centrali di mister Lopetegui ha permesso al Brighton di sfondare ripetutamente: Welbeck col mancino non ha avuto problemi a prendere la mira e battere Jose Sa col mancino, superato dal pallonetto di Undav per il 6-0. Pressing, pallone rubato ad una difesa giallonera imbambolata e largo risultato. Tra l'altro con diversi titolari assenti.

VITTORIA DA RECORD

Si tratta della più larga vittoria del Brighton in Premier League (in cui milita dal 2017) e in ogni campionato di prima serie a cui abbia mai partecipato, seconda a livello generale solamente all'8-0 contro il Northwich Victoria nella FA Cup 2006/2007. De Zerbi supera così se stesso dopo il 5-0 al Grimsby, il 4-0 al West Ham e il 5-1 al Middlesbrough.

Nessuno, o quasi, avrebbe pensato ad un tale impatto di De Zerbi nella Premier League: riuscito a raccogliere una squadra già avviata e tra le prime posizioni, ha alzato comunque l'asticella di Potter, arrivando a 52 punti.

Si tratta di un record eguagliato: nel 1982, in un campionato però a 22 squadre, tale numero di punti arrvò a campionato concluso. Ora, invece, meno partite giocate altre sei a disposizione per migliorare.

Da canto suo Potter ha invece fallito al Chelsea, esonerato per lasciar spazio al traghettatore Lampard dopo una quanto mai deludente stagione in Blues.

Pensare una qualificazione europea a luglio 2022 sembrava mera utopia. Ma ora, con tale possibilità davanti, una mancata qualificazione porterebbe alla delusione. Con conseguente e decisa nuova scalata dall'estate 2023.