JUVE STABIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juve Stabia-Bari

Juve Stabia-Bari Data: 6 novembre 2021

6 novembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (257 satellitare)

Eleven Sports, Sky Sport (257 satellitare) Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Bari vuole continuare la sua fuga verso la Serie B. La Juve Stabia, invece, vuole allontanarsi dalle zone calde della classifica. Sfida interessante al Menti di Castellammare di Stabia tra campani e pugliesi. Il Bari, dopo il successo contro il Catanzaro, è a +5 sul Monopoli e +7 su un terzetto composto da calabresi, Taranto e Palermo. È il momento di insistere e di scavare il vuoto tra sé e gli avversari. La Juve Stabia, dopo il cambio di allenatore (Sottili al posto di Novellino) non ha ancora svoltato e alterna gare positive a quelle negative.

Per la Juve Stabia sono 14 i punti in classifica con 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte con 12 reti fatte e 12 subite. In casa il rendimento è deficitario con 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta con 3 reti fatte e 3 subite (6 punti totalizzati).

Il Bari, invece, è la capolista del girone C con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta con 22 reti fatte e 11 subite. Ottimo il rendimento esterno dei Galletti, il migliore per adesso nel girone meridionale: 13 punti con 4 colpi lontano dal San Nicola, 1 pareggio e 1 sconfitta con 9 reti fatte e 6 subite.

Sono 8 i precedenti tra le due squadre: 2 vittorie per la Juve Stabia, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima in Campania risale al 3 marzo 2021: 2-0 per i pugliesi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juve Stabia-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVE STABIA-BARI

Il match tra Juve Stabia-Bari giocherà sabato 6 novembre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30. La gara verrà disputata allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

Juve Stabia-Bari sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. La gara sarà visibile su Sky: su satellitare servirà sintonizzarsi sul canale 257.

Juve Stabia-Bari verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero. Nessuna diretta streaming né su Sky Go né su Rai Sport.

4-2-3-1 per la Juve Stabia con Sarri in porta, Donati e Rizzo esterni, Tonucci e Cinaglia in mezzo. Scaccabarozzi e Davì centrali a centrocampo. Bentivegna, Stoppa e Panico sulla trequarti con Eusepi attaccante.

4-3-1-2 per il Bari con Frattali in porta, Pucino, Gigliotti, Terranova e Ricci in difesa. Bianco, D'Errico e Mallamo in mezzo. Botta agirà sulla trequarti con Antenucci e Simeri coppia d'attacco.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Scaccabarozi, Davì; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Bianco, D'Errico, Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri.