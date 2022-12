Jean Claude Blanc lascia il PSG dopo 12 anni: sarà il nuovo CEO di INEOS Sport

Già amministratore delegato della Juventus post Calciopoli, Blanc lascia il PSG per iniziare una nuova avventura col gruppo INEOS.

Si chiude ufficialmente un'era al PSG, dove saluta Jean-Claude Blanc, dirigente del club francese da ben dodici anni. Ad annunciarlo è stata la società tramite una nota.

A salutarlo il presidente Al-Khelaifi, che ha ringraziato Blanc per il lavoro svolto e ha annunciato che nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del suo erede.

"Ringraziamo sinceramente Jean-Claude per il suo fantastico contributo alla storia e al successo del Paris Saint-Germain. Il Club si è sviluppato enormemente durante questo periodo. Ora siamo posizionati per portare il Club al livello successivo che sarà consegnato dal nuovo team di gestione che sarà annunciato a tempo debito. Auguriamo a Jean-Claude ogni possibile successo per la sua prossima sfida professionale il prossimo anno. Se ne va con la nostra gratitudine e rimarrà sempre parte della nostra famiglia" .

Blanc, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Juventus nei difficili anni post Calciopoli dal 2006 al 2009, è già pronto per voltare pagina e iniziare una nuova avventura professionale come CEO di INEOS Sport.

In particolare Blanc supervisionerà tutto il portafoglio sportivo di INEOS che comprende non solo il calcio (con il Nizza) ma anche Formula 1, vela, ciclismo, rugby e corsa. Prima però ecco un ultimo pensiero per il PSG.