Sul dischetto, immobile con la gamba alzata: Jardel tira due rigori così, goal e parata

L'attaccante del Feirense ha tirato due rigori in questo modo: uno segnato al 65', uno parato al 96'. Risultato finale di 1-1.

Abbiamo visto i più svariati modi di battere un rigore. Con una rincorsa estrema, con saltelli continui, con lo sguardo basso, alto. Da fermo, senza rincorsa. In due, di seconda. Ed ora, anche con una gamba alzata prima di concludere verso la porta avversaria.

Succede nella seconda serie portoghese e in particolare nel match tra il CD Feirense e il Leixões SC. Protagonista il bomber di casa, Jardel, ononimo del bomber che negli anni '90 è divenuto leggenda con la maglia del Porto e dunque, a inizio millennio, dello Sporting Lisbona.

Jardel, numero 7 del Feirense, gioca come ala sinistra e di fatto è il rigorista della squadra, nonchè in trascinatore: tre reti in campionato in altrettante gare. L'ultimo, nell'1-1 contro il Leixões, è quello che ha subito fatto il giro del mondo per la particolarità del rigore.

L'attaccante classe 1997 è infatti rimasto immobile circa otto secondi sul dischetto con la gamba destra alzata, prima di concludere verso la porta difesa da Benardeau. Non una, ma ben due volte: il Feirense ha avuto a favore due rigori, entrambi calciati nello stesso modo da Jardel.

Il primo, al minuto 65, ha visto Jardel battere Benardeau alla sua sinistra pareggiando la rete ospite di Oliveira. Sul punteggio di 1-1, al 96', il secondo rigore assegnato dal direttore di gara: stesso modus operandi, stesso angolo e parata dell'estremo difensore avversario.

Benardeau ha intuito, respingendo la conclusione di Jardel, assicurando un punto ai suoi. Per il giocatore con un passato nelle giovanili del Portogallo, una gioia a metà, con la possibilità della vittoria sfumata. Gli iniziali sorrisi dei tifosi si sono trasformati in rabbia.