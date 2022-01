Arresto cardiaco per Coulibaly: James Rodriguez gli salva la vita

Grande preoccupazione. Ma anche grande sollievo. Siamo in Qatar, nello scontro tra Al-Rayyan e Al-Wakrah allo Stadio Thani Bin Jassim Stadium di Doha. I padroni di casa, guidati da James Rodriguez, vincono 1-0, ma a fare notizia è soprattutto quanto fatto dall'ex Real Madrid per salvare Ousmane Coulibaly.

Alla fine del primo tempo della sfida, valida per il 13esimo turno di campionato, un attacco da parte dei padroni di casa ha visto Coulibaly, difensore ospite, accusa un malore sulla linea di porta, dopo un mancato goal dei padroni di casa. Collassato a terra, il classe 1989 è stato vittima di convulsioni.

Preoccupazione immediata da parte di tutti, con James Rodriguez però che ha pensato in fretta: ha aggiustato la testa di Coulibaly per permettergli di respirare, come mostrato dalle immagini. Essenziale, in attesa dell'arrivo dei medici, comunque subito in campo.

La federazione qatariota ha confermato che Coulubaly è stato vittima di un infarto:

“Durante la partita della QNB Stars League tra Al Rayyan e Al Wakrah, Ousmane Coulibaly ha subito un infarto che ha richiesto l’intervento del personale medico e dell’ambulanza presente presso la sede. Il giocatore sta attualmente ricevendo le cure mediche e le attenzioni necessarie. La Qatar Stars League augura al giocatore una pronta guarigione e vorremmo ringraziare lo staff medico di entrambe le squadre, i paramedici e i medici per i loro grandi sforzi durante tali eventi”.

Coulibaly è stato immediatamente trasportato in ospedale, con la gara sospesa sull'1-0 e continuata giorni dopo: la gara si è conclusa 3-0 con la doppietta di James Rodriguez a migliorare la rete iniziale di Khalilzadeh, su assist del colombiano.

E' stata Aurelie, moglie di Coulibaly, a inviare un messaggio tramite Instagram per l'aggiornamento sulle condizioni del marito:

"Grazie per i vostri messaggi di sostegno e amore, Ousmane è in condizioni stabili a causa del suo infarto, riprende conoscenza lentamente ma inesorabilmente. È in ottime mani, grazie al dottore che ha salvato la sua vita".