James Rodriguez al Napoli, Zidane: "Ora è del Real Madrid, vedremo…"

Il Napoli continua a sperare per James Rodriguez: Jorge Mendes può convincere il Real ad accettare il prestito con diritto di riscatto, Zidane glissa.

L'intrigo che lega a Madrid è presto servito: James Rodriguez, esubero del Real, è un obiettivo primario dei partenopei che non mollano nonostante i 'Blancos' non siano particolarmente convinti della richiesta di prestito proposta da Aurelio De Laurentiis.

Il patron è convinto di poterla spuntare sulla falsariga di quanto accaduto due anni fa con il che ottenne il prestito biennale: ora però la situazione è cambiata, il contratto in scadenza nel 2021 è un punto a sfavore degli azzurri.

Dalla non si sbilanciano, nemmeno Zinedine Zidane che in conferenza non ha dato indizi sul futuro del colombiano.

"È un nostro giocatore e vedremo cosa accadrà, ora lui è in vacanza. Non posso dire di più".

Fase di stallo che il Napoli conta di sbloccare grazie all'operato di Jorge Mendes, agente e intermediario di lusso nei discorsi tra i due club: secondo 'Il Corriere dello Sport', il super-procuratore portoghese potrebbe risultare decisivo nel convincere Florentino Perez ad accettare il prestito e non la cessione a titolo definitivo (42 milioni da pagare in un'unica soluzione).

Mendes, peraltro, sta chiudendo un affare in uscita proprio per i campani: trattasi di Vinicius, prossimo al trasferimento al per la cifra di 17 milioni dopo i 4 spesi nel gennaio 2018 per acquistarlo dal Real Sport, club di seconda divisione portoghese.

Il prepotente inserimento dell' ha messo fretta al Napoli che vuole mettere la parola fine all'operazione James Rodriguez in tempi brevi. Tramite il prezioso aiuto di uno degli uomini più influenti nel mondo del calcio.