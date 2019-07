James Rodriguez al Napoli? In Spagna sono sicuri, è vicino all'Atletico Madrid

Possibile colpo di scena in vista: James Rodriguez, obiettivo numero 1 del calciomercato del Napoli, potrebbe approdare all'Atletico Madrid.

Il che si sta allenando a Dimaro e che sabato è sceso in campo per la prima amichevole (persa 2-1 contro il di Inzaghi) continua a sognare l'arrivo dal di James Rodriguez.

Lo stesso carlo Ancelotti, al termine del match contro la compagine della serie cadetta, ha ammesso di aver mandato un sms di auguri al giocatore in occasione del suo compleanno e di sperare che la trattativa possa andare a buon fine.

Non la pensano però allo stesso modo in . Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Marca la prossima destinazione del colombiano non sarà la , ma l'.

La trattativa sarebbe addirittura "vicina ad essere chiusa" (non vengono però specificati i termini dell'operazione, se in prestito con diritto/obbligo di riscatto o a titolo definitivo). Viste le richieste del Real Madrid al Napoli, l'operazione si dovrebbe concludere a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 42 milioni di euro.

Rodriguez stesso avrebbe deciso di mettere di lato l'interessamento del Napoli e di accettare l'offerta dei Colchoneros, anche perchè spinto dalla sua famiglia a restare a vivere in una città come Madrid.