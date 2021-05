James Rodriguez fuori dai convocati della Colombia: salta la Copa America

Il trequartista dell'Everton James Rodriguez è stato escluso a sorpresa dai convocati della Colombia per l'imminente Copa America: "Non è al meglio".

La stagione sta volgendo al termine, ma il pallone continua a rotolare con le competizioni per Nazionali. In programma infatti Europei e Copa America, con una crescente attesa per le convocazioni nelle varie selezioni. Qualche sorpresa in questo senso è arrivata, con l'esclusione dalla Colombia di James Rodriguez.

Una notizia che nessuno si aspettava vista la portata del giocatore, annunciata in queste ore dalla Federazione Colombiana.

Dietro a questa scelta decisamente sorprendente, ci sarebbero le precarie condizioni del giocatore dell'Everton - protagonista di una stagione impreziosita da 6 goal e 9 assist con i Toffees - nel momento in cui si è presentato nel ritiro della Nazionale Ecco come la Federazione ha spiegato nel dettaglio la questione:

"Lo staff tecnico della Colombia Men's Senior Team riferisce che il giocatore James Rodríguez è stato escluso per le partite contro Perù e Argentina per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e alla CONMEBOL Copa América 2021.

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Nei giorni scorsi il centrocampista è stato sottoposto a visite mediche, che hanno stabilito che non si trova al livello ottimale di competizione, pertanto, non potrà entrare nel gruppo convocato da Reinaldo Rueda per i suddetti impegni e il campionato sudamericano. L'allenatore e la sua squadra di collaboratori si rammaricano di non aver potuto contare questa volta su James Rodríguez e sperano che presto il centrocampista possa far parte di una chiamata, rappresentando il nostro Paese con l'altezza e la professionalità come ha sempre fatto".

James Rodriguez non sarà dunque protagonista delle prossime partite della Colombia, sia di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar che soprattutto di Copa America. Una competizione che originariamente doveva essere organizzata in parte proprio in Colombia, che poi però ha deciso di rinunciare per la critica situazione del paese legata al Covid-19. Inoltre, "Los Cafeteros" si presentavano al torneo con le carte in regola per arrivare fino in fondo.

Sicuramente, al di là di quanto può essere giusta questa scelta, la Colombia perde molto della sua qualità offensiva. Mancherà infatti una delle stelle assolute del periodo virtuoso della compagine colombiana degli ultimi anni.