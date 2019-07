James Rodriguez al Napoli? Il Real Madrid fissa il prezzo a 50 milioni

Il Real Madrid apre alla cessione anche all'Atletico Madrid: il Napoli dovrà sborsare una cifra notevole per arrivare al colombiano.

Dopo il prestito al , stavolta il vuole tutto e subito. Cessione a titolo definitivo immediata per James Rodriguez, in partenza dai Blancos e in bilico tra il , più lontano, e , che si avvicina notevolmente rispetto a qualche giorno fa.

Del resto secondo Cadena Ser il Real Madrid ha aperto ad una cessione anche ai rivali cittadini dell'Atletico Madrid: se Cerezo si presenterà alla porta di Perez con una notevole offerta, allora il colombiano potrà anche trasferirsi dall'altra parte della città.

Il Real Madrid avrebbe infatti fissato il prezzo di cessione di James Rodriguez a 50 milioni di euro: chiunque si presenterà al Bernabeu così, potrà avere l'ex giocatore del Monaco in cambio e un grande nome per la prossima stagione di .

Il desiderio di Perez sarebbe comunque quello di evitare il trasferimento al Real, ma l'apertura all'Atletico c'è: se il Napoli dovesse arrivare a 50 milioni la sensazione è che sarebbe favorita nel tasferimento di James Rodriguez. Difficile però che De Laurentiis possa arrivare a spendere così tanto e subito.

Negli ultimi giorni il presidente del Napoli ha spesso evidenziato di non avere ovviamente il minimo problema a portare in azzurro James Rodriguez in prestito, come del resto fatto dal in passato, ma di essere limitato da una spesa importante.

De Laurentiis vorrebbe infatti regalare al Napoli sia James Rodriguez, sia una punta (leggasi Pepè) in grado di aumentare la potenza di fuoco di Ancelotti. La richiesta del Real Madrid sembra però aver fatto saltare i piani della società partenopea, che potrebbe spostare le attenzioni altrove.