James Rodriguez al Napoli, De Laurentiis: "Lui vuole venire, Rodrigo ci ha detto no"

Aurelio De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli: "Il Real pretende troppo per James Rodriguez. Elmas? Abbiamo moltissima considerazione".

Il mercato del entra nel vivo ma il nome di James Rodriguez resta sempre al centro delle suggestioni dei tifosi: il presidente Aurelio De Laurentiis fa il punto della situazione, affrontando più punti in questa sessione estiva.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', il patron azzurro ha subito svelato il problema sul trequartista colombiano:

"James è il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto ad Ancelotti e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal , che ha pretese elevate secondo noi. Ma lui vuole il Napoli".

Niente da fare invece per Rodrigo, che ha deciso di restare nella :

"Preferisce restare lì. Ce lo ha detto e ne prendiamo atto. Elmas? A quell’età non si è più ragazzini. Ne abbiamo moltissima considerazione, non posso negarglielo, ma dobbiamo necessariamente completare qualche uscita, per evitare anche il sovraffollamento che, come si sa, non è mai produttivo".

De Laurentiis ricorda i colpi fatti fin qui e sottolinea il valore della rosa azzurra:

"Mi capita spesso di sentir parlare dell’esigenza di top player nel Napoli, come se non lo fossero quelli che abbiamo: i Koulibaly, gli Insigne, gli Allan per il quale abbiamo rifiutato settanta milioni, ma anche i Callejon, i Mertens, gli Zielinski, i Fabian Ruiz, che è stato un colpo sensazionale ma sul quale ci si sofferma sempre poco. E potrei citarli tutti quelli che ci sono, i Meret ad esempio, ma le ruberei spazio. O volendo potrei aggiungere quelli che abbiamo acquistato nel tempo: i Lavezzi, i Quagliarella, i Cavani, gli Higuain, i Reina... Ne vuole altri?".

Il patron non si sbilancia in vista della prossima stagione e risponde ad Antonio Conte, che ha detto di voler colmare il gap con e Napoli: