James Rodriguez al Napoli, novità dalla Colombia: lui vorrebbe l'Atletico Madrid

Novità dalla Colombia sul futuro di James Rodriguez: la firma col Napoli non è ancora arrivata perché lui starebbe aspettando l'Atletico.

James Rodriguez e il sembrano essere promessi sposi, ma la firma non è ancora arrivata e dalla arriva una notizia non proprio confortante.

Secondo 'Gol Caracol', infatti, James Rodriguez starebbe prendendo tempo perché la sua prima scelta non è il Napoli ma l'.

Per i Colchoneros il colombiano non rappresenta però una priorità, anche perché il non sarebbe così ben disposto a cedere James ai rivali di sempre.

Inoltre l'Atletico dovrebbe vendere uno tra Vitolo o Correa prima di poter imbastire una trattativa per James, la cui valutazione da parte del Real è di almeno 40 milioni.

Molto dipenderà dunque da quella che sarà la volontà dell'Atletico: James Rodriguez ci spera e per il momento tiene sulle spine il Napoli.