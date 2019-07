James Rodriguez al Napoli, affare in salita: Pépé l'alternativa

Tra le richieste del Real Madrid e l'inserimento forte dell'Atletico, James Rodriguez si allontana dal Napoli. E allora spunta Nicolas Pépé del Lille.

James Rodriguez rimane l'obiettivo numero uno del calciomercato estivo del , ma la trattativa si sta facendo sempre più in salita.

Il non intende fare passi indietro aprendo al prestito e l'inserimento dell'Atletico (che James preferirebbe come destinazione) ha complicato ancor di più le cose.

Per questo motivo, secondo 'Sky Sport', il Napoli sta già considerando quelle che sarebbe un'alternativa di lusso per l'attacco azzurro: il gioiello del , Nicolas Pepé.

Anche in questo caso l'operazione non è semplice, vuoi perché il Lille lo valuta tra i 60 e i 65 milioni e vuoi perché sull'esterno ivoriano ci sono anche top club come e .

Il Napoli ha però un asso nella manica e corrisponde al nome di Adam Ounas, che piace molto al Lille e potrebbe essere inserito come contropartita nella trattativa.