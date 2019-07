James al Napoli, trattativa ancora aperta: può arrivare insieme a Pépé

L'arrivo di Pépé dal Lille non precluderebbe il possibile trasferimento di James Rodriguez al Napoli: il Real Madrid preferisce la soluzione azzurra.

Giorni di mercato caldissimi a , dove i tifosi attendono il grande colpo: la notizia del presunto accordo con il per Pépé ha scaldato gli animi azzurri, ma la pista James Rodriguez non sembra comunque definitivamente chiusa.

Secondo quanto appreso da Goal, l'arrivo di Pépé al Napoli per la cifra record di 80 milioni potrebbe non precludere l'acquisto di James Rodriguez, per il quale la trattativa con il va avanti ormai da settimane.

Il club spagnolo ha già pronta l'alternativa , ma preferirebbe cedere il trequartista colombiano in per non rinforzare troppo i 'cugini' di Simeone, che attendono invece con ansia di accogliere un altro importante rinforzo per il reparto offensivo.