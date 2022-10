Iturbe, Gervinho, Nkoulou... allenati da Pardew: l'Aris Salonicco, colonia di ex Serie A

Il club greco punta su tanti calciatori passati in Serie A: alla loro guida c'è il 61enne tecnico inglese, alla terza esperienza all'estero.

Una folta colonia di calciatori passati per l'Italia e la Serie A guidata da un tecnico giramondo, alla terza avventura lontano dalla sua Inghilterra.

Dopo l'esperienza burrascosa in Bulgaria con il CSKA Sofia, Alan Pardew è sbarcato in Grecia, ed esattamente a Salonicco, e oggi guida un Aris in cui figurano tante conoscenze del campionato italiano.

In attacco spiccano le presenze degli ex Roma Juan Iturbe e Gervinho, entrambi autori di un goal in questa stagione, mentre a centrocampo c'è Bryan Dabo, ex Fiorentina, Spal e Benevento. Oltre a questi impossibile dimenticare Nicolas N'Koulou.

Dopo l'esperienza in Premier League con il Watford, l'ex Torino - sei goal e un assist in 135 presenze all'ombra della Mole con la maglia granata - è ripartito dalla Grecia.

L'uomo chiave della squadra di Pardew è un altro ex calciatore degli 'Hornets', Andre Gray. Il classe 1991 è il trascinatore dell'Aris con 8 goal e 2 assist in 12 gare tra campionato greco e preliminari di Conference League, competizione alla quale la formazione greca non è riuscita ad accedere nella fase a gironi.

Dopo le esperienze in patria alla guida di Reading, West Ham, Charlton, Southampton, Newcastle, Crystal Palace e West Brom, il 61enne Pardew ha deciso di dare una svolta alla sua carriera avallando il trasferimento all'estero e un nuovo incarico fuori dalla Gran Bretagna dopo 21 anni di carriera.

Terminata l'avventura alla guida dell'ADO Den Haag, durata da dicembre 2019 a giugno 2020, il tecnico inglese è volato in Bulgaria, dove ha ricoperto vari ruoli nel CSKA Sofia fino alle dimissioni dello scorso maggio per gli insulti razzisti rivolti dai tifosi a 4 giocatori della propria squadra con tanto di lancio di banane.

"Quel che è successo dopo la partita con il Botev Plovdiv è stato inaccettabile".

A settembre la chiamata dell'Aris Salonicco e la decisione di ripartire dalla Grecia, dove finora ha ottenuto due vittorie e due sconfitte in campionato.

Al momento, la squadra di Pardew è al quinto posto con 13 punti, a undici lunghezze di ritardo dalla capolista Panathinaikos e a cinque dal secondo posto occupato dall'AEK Atene.

Toccherà anche ai vari N'Koulou, Dabo, Iturbe e Gervinho prendere in mano la squadra e aiutare l'allenatore, trascinando l'Aris verso una nuova qualificazione in Europa.