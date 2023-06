Italiano resta alla Fiorentina, niente Napoli: avanti fino al 2024

Vincenzo Italiano resterà alla guida della Fiorentina anche nella prossima stagione: sfuma dunque l’ipotesi di vederlo sulla panchina del Napoli.

Doveva essere una giornata importante in casa Fiorentina e lo è stata. Era infatti previsto un incontro tra Vincenzo Italiano e la società per definire i piani futuri e l’eventuale permanenza del tecnico sulla panchina della squadra gigliata e tale incontro c’è stato ed ha dato anche esiti positivi.

Italiano e la Fiorentina andranno avanti infatti insieme anche nella prossima stagione e questo vuol dire che verrà rispettato il contratto che lega il tecnico al club fino al giugno 2024.

A far sorgere dei dubbi sulla possibile permanenza dell’allenatore che in questa stagione ha condotto la Fiorentina alla conquista prima della finale di Coppa Italia (persa con l’Inter) e poi di Conference League (persa con il West Ham), erano state le parole dello stesso Italiano che nelle ultime settimane, alle domande sul suo futuro ha sempre risposto che la sua volontà era quella di attendere la fine dell’annata calcistica ed un incontro con i suoi dirigenti.

A tutto ciò vanno anche aggiunte le voci che lo volevano nel mirino di altre società importanti. Il suo profilo è stato a lungo dato come quello in pole per la sostituzione di Luciano Spalletti alla guida del Napoli.

Da ricordare che la Fiorentina può vantare anche un’opzione del prolungamento del contratto di Italiano fino al 2025, ma è questo evidentemente un tema che verrà eventualmente trattato solo nei prossimi mesi.

Probabile che a dare l’annuncio ufficiale della sua permanenza in viola possa essere Rocco Commisso, visto che sabato mattina terrà una conferenza stampa a Firenze.

Si sottrae dunque dal domino delle panchine uno dei tecnici potenzialmente più ambiti in Italia.