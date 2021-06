Italia-Svizzera, le pagelle: Locatelli da sogno, Berardi illumina

Una notte da Ital-Sassuolo: prestazione strepitosa di Locatelli, Berardi ispiratissimo. Barella è ovunque, Immobile si riscatta nel finale.

DONNARUMMA 6,5: Per oltre 60 minuti è praticamente inoperoso, poi si fa trovare prontissimo con un doppio riflesso su Zuber.

DI LORENZO 6,5: Sempre tonico, concentrato e generoso, si conferma un'ottima alternativa a Florenzi.

BONUCCI 6,5: Eredita da Chiellini la fascia e i compiti di leadership, comanda la difesa con grande personalità.

CHIELLINI 6,5: Giganteggia in difesa e sui palloni aerei, sfortunato in occasione della chiamata del VAR e soprattutto per l'infortunio che lo costringe a lasciare il campo dopo metà primo tempo. (24' ACERBI 6: Entra senza riscaldamento ma subito con la giusta concentrazione, risorsa affidabile per il Mancio).

SPINAZZOLA 6: Meno pimpante rispetto alla partita contro la Turchia, in cui era stato praticamente inarrestabiile. Sempre pronto però ad offrire una soluzione ai compagni con i suoi movimenti senza palla.

BARELLA 7: Altra prova di sostanza e qualità della mezzala dell'Inter, elemento cruciale anche per la Nazionale di Mancini.

JORGINHO 6,5: Tutto passa dai suoi piedi e lui non si scompone minimamente anche quando è accerchiato da due o tre avversari. Un top assoluto nel ruolo.

LOCATELLI 8: Una notte da sogno per il gioiello del Sassuolo, che inizia e conclude l'azione dell'1-0 e regala il bis con una rasoiata di sinistro da fuori area. Aggiunge anche tanto altro in mezzo al campo, offrendo una prestazione completa e senza sbavature. La standing ovation dell'Olimpico è di quelle da raccontare a figli e nipotini.

BERARDI 7: Si conferma l'arma in più di quest'Italia con la sua imprevedibilità, serve a Locatelli un pallone solo da spingere in porta dopo un assolo da campione. Lo aspettiamo ora anche in zona-goal. (70' TOLOI 6: Maestro della difesa a 3, col suo ingresso l'Italia cambia modulo, per cercare di chiudere ogni spazio alla Svizzera)

IMMOBILE 6,5: Spreca un paio di occasioni che solitamente trasforma in goal ad occhi chiusi ma nel finale pesca il jolly da fuori area che ribalta in positivo la sua pagella.

INSIGNE 6: Si accende a tratti, non è lucidissimo in alcune scelte di gioco ma con la sua qualità è sempre un pericolo per le difese avversarie. (70' CHIESA 6: Mancini gli chiede di fare la seconda punta, lui si mette a disposizione con grande dedizione)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5 (24' Acerbi 6), Spinazzola 6; Barella 7 (87' Cristante sv), Jorginho 6,5, Locatelli 8 (87' Pessina sv) ; Berardi 7 (70' Toloi 6,5), Immobile 6,5, Insigne 6 (70' Chiesa 6). Ct: Mancini 7

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer 5; Elvedi 6, Schär 5,5 (58' Zuber 6,5), Akanji 5; Mbabu 5,5 (58' Widmer 5,5), Freuler 5,5 (84' Sow sv), Xhaka 6, Rodriguez 5,5; Embolo 5,5, Shaqiri 6 (76' Vargas 6); Seferovic 4,5 (46' Gavranovic 5). Ct: Petkovic 5,5