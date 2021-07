Italia-Spagna, le pagelle: Chiesa da campione, Donnarumma decisivo, Dani Olmo il top

Tra gli azzurri spiccano Chiesa, Donnarumma e un solido Di Lorenzo, male Barella e Verratti. Spagna con un super Dani Olmo, brilla Pedri.

PAGELLE ITALIA

DONNARUMMA 7: Si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa, con lucidità avvia il contropiede che porta al goal di Chiesa. Il rigore parato a Morata porta l'Italia in finale.

DI LORENZO 7: Tra i migliori in campo per l'Italia, sfodera una prestazione di grande dedizione e attenzione, facendosi apprezzare per un paio di chiusure provvidenziali. Si sposta a sinistra con l'ingresso di Toloi.

BONUCCI 5,5: Come Chiellini, non impeccabile sul pareggio degli spagnoli, ma più in difficoltà del compagno di reparto nel corso di tutta la partita.

CHIELLINI 5,5: L'errore di lettura in occasione del goal di Morata è evidente e macchia una prestazione fino ad allora sufficiente.

EMERSON 6: Chiamato a sostituire Spinazzola, soffre la vivacità di Oyarzabal in fase difensiva e nell'unica vera incursione trova la traversa a negargli la gioia del goal. (74' TOLOI 5,5: Soffre l'assalto degli spagnoli, non la partita più adatta alle sue caratteristiche).

BARELLA 5: Il motorino azzurro gira a vuoto, sbaglia tanti palloni e non riesce a dare la solita dose di energia al centrocampo di Mancini. (85' LOCATELLI 5,5: Come gli altri centrocampisti azzurri, patisce la padronanza di palleggio degli spagnoli)

JORGINHO 6: Nel primo tempo viene completamente annullato dalla Spagna, schermato da Dani Olmo e pressato da Pedri. Meglio nella ripresa, ma non ai livelli d'eccellenza sui quali si era espesso finora in questo europeo. Con classe e freddezza trasforma il rigore decisivo.

VERRATTI 5: Un netto passo indietro rispetto alla prestazione col Belgio, soffre il pressing degli avversari sembrando appannato di gambe e di pensiero. (74' PESSINA 5: Non riesce ad entrare in partita).

CHIESA 7: Doti tecniche e balistiche ereditate da papà Enrico, la personalità dei grandi campioni: altra prova da applausi di un talento cristallino. (107' BERNARDESCHI sv)

IMMOBILE 5,5: Non brilla, non arriva a impensierire Unai Simon ma il suo movimento in profondità è decisivo in occasione del goal di Chiesa. (62' BERARDI 6: Sicuamente il più vivace tra i subentrati, non sempre lucidissimo nelle scelte di gioco)

INSIGNE 5,5: Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, partecipa all'azione del goal azzurro ma è l'unico spunto della sua serata. (85' BELOTTI 5,5: Mezzora di corse generose e poco altro, non solo per colpe sue).

PAGELLE SPAGNA

UNAI SIMON 5,5: Tra i pali fa il suo ma ogni volta che viene chiamato in causa con i piedi o nelle uscite fa venire i brividi a tifosi e compagni.

AZPILICUETA 6: Una garanzia sulla fascia destra, riesce a tenere a bada Insigne. (85' MARCOS LLORENTE 6: Nell'Atletico Madrid ha giocato anche da punta, per Luis Enrique è il cambio offensivo come terzino destro, giocatore di gamba e qualità).

ERIC GARCIA 6: Eccezionale in fase di impostazione, non altrettanto impeccabile in marcatura. (109' PAU TORRES sv)

LAPORTE 6,5: Riesce a contenere Immobile anche in campo aperto, si fa trovare sempre ben posizionato.

JORDI ALBA 6,5: L'età è un fattore relativo quando hai classe ed esperienza, ottima prestazione del terzino del Barcellona.

KOKE 6: Forse non la miglior partita del suo Europeo ma il suo contributo è sempre prezioso per gli equilibri del centrocampo spagnolo. (70' RODRI 6: Entra per fare densità a centrocampo e fungere da doppio-schermo insieme a Busquets).

BUSQUETS 6,5: Chioccia di un gruppo di ragazzini terribili, la sua esperienza a centrocampo si dimostra ancora una volta fondamentale. (106' THIAGO ALCANTARA sv)

PEDRI 7: Ha solo 18 anni ma domina a centrocampo a testa alta e con la sicurezza di un veterano, con la qualità dei grandi maestri del palleggio spagnoli. Un autentico fenomeno.

OYARZABAL 6,5: Mossa a sorpresa di Luis Enrique, parte da destra a piede invertito e te lo ritrovi tra le linee, sempre al posto giusto. (70' GERARD MORENO 5,5: Sostituzione forse frettolosa di Luis Enrique, meno brillante rispetto a Oyarzabal)

DANI OLMO 7,5: Migliore in campo per distacco, con il suo movimento incessante resta un rebus irrisolto per la difesa azzurra. L'assist a Morata, il terzo del suo Europeo, è un cioccolatino da scartare. L'errore dal dischetto l'unico, grosso neo della sua serata.

FERRAN TORRES 5,5: Dei gioiellini spagnoli è quello meno in serata, complice anche un attentissimo Di Lorenzo. (62' MORATA 6,5: Entra in campo con grande determinazione dopo l'esclusione a sorpresa, si infila tra Bonucci e Chiellini in occasione del goal con un movimento da grandissimo attaccante. Resta però l'errore decisivo dal dischetto)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 7; Di Lorenzo 7, Bonucci 5,5, Chiellini 5,5, Emerson 6 (74' Toloi 5,5); Barella 5 (85' Locatelli 5,5), Jorginho 6, Verratti 5 (74' Pessina 5); Chiesa 7 (107' Bernardeschi sv), Immobile 5,5 (62' Berardi 6), Insigne 5,5 (85' Belotti 5,5). Ct: Mancini 6

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 5,5; Azpilicueta 6 (85' Marcos Llorente 6), Eric Garcia 6 (109' Pau Torres sv), Laporte 6,5, Jordi Alba 6,5; Koke 6 (70' Rodri 6), Busquets 6,5 (106' Thiago Alcantara sv), Pedri 7; Oyarzabal 6,5 (70' Gerard Moreno 5,5), Dani Olmo 7,5, Ferran Torres 5,5 (62' Morata 6,5) Ct: Luis Enrique 7