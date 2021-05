Italia-San Marino, Mancini incensa Bernardeschi: "Certezza per gli Europei"

Protagonista della gara contro San Marino, il giocatore della Juventus scala posizioni. Qualche problema per Kean, chances per Raspadori.

Tutto facile per l'Italia nel penultimo match prima degli Europei itineranti al via il prossimo 11 giugno. Nessun problema alla Sardegna Arena contro San Marino, superata per 7-0 con le doppiette di Politano e Pessina. Migliore in campo, però, Federico Bernardeschi.

Oggi ho visto quello che volevo vedere. Siamo stati aggressivi e veloci, soprattutto nel secondo tempo.



🇮🇹 #VivoAzzurro #EURO2020 pic.twitter.com/wvriDTLXh3 — Roberto Mancini (@robymancio) May 28, 2021

Scelto come capitano per la sfida di Cagliari dal commissario tecnico azzurro, Bernardeschi ha ripagato la fiducia del selezionatore fornendo una grande prova, sbloccando il risultato dopo mezzora e fornendo due assist per i compagni, continuamente pericoloso per San Marino.

Al termine della gara, Mancini ha parlato a Rai Sport:

" Bernardeschi con noi ha sempre fatto bene, ci ha dato mano a qualificarci. Per l'Europeo è una certezza, sì".

Moise Kean è stato sostituito all'intervallo:

"Deve aver preso una botta subito, infatti a fine primo tempo è uscito perché aveva qualche problema. Ha fatto bene al PSG, ha grandi margini: è giocatore importante".

Nonostante abbia lasciato il gruppo azzurro per l'Under 21, Raspadori può essere la sorpresa degli Europei:

"Ha fatto bene negli ultimi 3 mesi, avevo promesso all'Under 21 di darlo per il Portogallo. Poi non stava bene per scendere in campo stasera. Vedremo"

Oltre a Raspadori, in conferenza Mancini ha evidenziato come i dubbi siano ancora presenti. Eccome:

"Ci sono due ballottaggi che ci porteremo fino a lunedi, in difesa e a centrocampo. Abbiamo il problema di Verratti e Sensi, che sta megli. Oggi si è allenato, anche abbastanza bene".

Toloi e Mancini in difesa, Cristante e Pessina a centrocampo, Meret e Cragno in porta: questi i grandi interrogativi di Mancini a pochi giorni dai 26 convocati ufficiali per gli Europei.