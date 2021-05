Italia-San Marino dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Penultima partita amichevole per la Nazionale in vista degli Europei: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ITALIA-SAN MARINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Si avvicina sempre più la competizione attesa da un anno dopo lo slittamento causa coronavirus. Gli Europei vedranno le più grandi nazioni del continente sfidarsi, davanti ai tifosi, per alzare al cielo il trofeo. Tra le favorite per la vittoria finale anche l'Italia di Roberto Mancini.

In vista della gara inaugurale degli Europei contro la Turchia, la Nazionale azzurra affronterà due amichevoli: la prima sarà quella contro San Marino, in attesa di chiudere con la Repubblica Ceca e lavorare per il match dell'Olimpico previsto il prossimo 11 giugno.

Italia e San Marino si sono affrontare solo in tre occasioni durante la loro storia: nei primi casi la gara si è conclusa con il 4-0 degli azzurri, rispettivamente nel 1992, nel 2013 e nel 2017. In quest'ultima partita era presente anche Sirigu, unico componente rimasto nel gruppo dopo otto anni.

Nel 2017 invece roboante 8-0 da parte dell'Italia: il 31 maggio di quattro anni fa la squadra di Ventura dilagò contro San Marino grazie alle reti di Lapadula (tripletta), Ferrari, Petagna, Caldara e Politano. Tale match non è però considerato come ufficiale ai fini delle statistiche.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-San Marino dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La sfida amichevole tra Italia e San Marino si giocherà venerdì 28 maggio 2021 alle ore 20:45. Match in programma alla Sardegna Arena di Cagliari, senza i tifosi presenti. La truppa azzurra è in Sardegna da qualche giorno dopo la fine del campionato.

Italia-San Marino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai, come tutte le partite della nostra Nazionale, e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Lo streaming di Italia contro San Marino sarà disponibile in modalità del tutto gratuita su: basterà collegarsi al sito dal proprio computer e inserire le credenziali d'accesso, oppure scaricare l'applicazione dedicata su smartphone e tablet.Potrete seguire la diretta testuale di Italia-San Marino su Goal, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e le azioni minuto per minuto. Già dalla mattina potrete seguire tutte le notizie sulla partita, con probabili formazioni e quant'altro.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Belotti, Insigne.

SAN MARINO (5-3-2): E. Benedettini; Manuel Battistini, Fabbri, D. Simoncini, Rossi, Palazzi; Tomassini, E. Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.