L'Italia verso Qatar 2022: la Nations League offre un paracadute agli azzurri

La squadra di Mancini sarà testa di serie nel girone da cinque e potrebbe essere ripescata per i playoff se dovesse mancare i primi due posti.

La vittoria nel proprio gruppo della avvicina l' al mondiale di 2022. Non solo perché, grazie ai successi ottenuti, gli azzurri hanno ottenuto un posto nella prima fascia del sorteggio dei gironi di qualificazione che si terrà il mese prossimo, grazie al decimo posto nel ranking FIFA.

La squadra di Roberto Mancini ha anche la certezza di essere in un girone di qualificazione da cinque squadre, visto che le serviranno date libere per giocarsi le Final Four, che sono in programma nel mese di ottobre, dopo l'Europeo.

In più, a disposizione degli azzurri c'è anche un 'paracadute' che la Nations League offre alle due migliori squadre della fase a gruppi: qualora queste non si classificheranno nelle prime due posizioni dei gironi di qualificazione, avranno comunque diritto a un posto ai playoff.

Altre squadre

Il regolamento prevede che al Mondiale di Qatar 2022 accedano tutte le vincitrici dei 10 gironi, mentre tutte le seconde e le due migliori squadre della Nations League avranno diritto a un posto al playoff che si giocheranno su due turni a gara secca: solo altre tre squadre staccheranno il pass.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Meglio degli azzurri nei gironi di Nations League hanno fatto soltanto e . Dunque, a meno che entrambe manchino le prime due posizioni, l'Italia potrebbe avere la certezza di essere quantomeno ripescati in caso di fallimento.