Italia-Olanda femminile in tv e streaming: dove vederla

L'Italia femminile affronta l'Olanda nei quarti di finale dei Mondiali: tutte le informazioni su dove vedere la sfida in tv e streaming.

Scrivere un altro capitolo della favola azzurra. E' ciò che si augura di fare l' femminile, chiamata a sfidare l' nei quarti dei Mondiali in corso in nell'intento di centrare una clamorosa semifinale.

Le azzurre allenate da Milena Bertolini hanno centrato lo storico obiettivo avendo la meglio sulla negli ottavi di finale, con un 2-0 firmato Giacinti-Galli che ha mandato l'Italia femminile in Paradiso.

L'Olanda, invece, si è guadagnata l'accesso ai quarti dei Mondiali femminili dopo essersi sbarazzata del con un 2-1 ottenuto in extremis grazie ad un rigore trasformato dalla Martens.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-OLANDA FEMMINILE

Italia-Olanda femminile si gioca sabato 29 giugno 2019 allo stadio Hainaut di Valenciennes: calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE ITALIA-OLANDA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Il match tra Italia e Olanda, valido per i quarti di finale dei Mondiali femminili, in sarà trasmesso in chiaro dalla RAI su RaiUno e da Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre). Inoltre, il match sarà visibile in su RaiPlay e su SkyGo per tutti gli abbonati Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-OLANDA FEMMINILE

ITALIA FEMMINILE (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi, Bonansea; Giacinti, Girelli.

OLANDA FEMMINILE (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema.