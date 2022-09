C’è l’Inghilterra, Mancini non cambia: avanti col 4-3-3 e possibile chance per Grifo

Continua la marcia di avvicinamento dell’Italia alle prossime due sfide di Nations League: Mancini sembra intenzionato a non cambiare modulo.

Due partite per definire come e se proseguirà il cammino in Nations League. L’Italia si appresta ad affrontare le ultime due partite della fase a gironi e lo fa sapendo che non sono ammessi errori.

Attualmente terzi nel Gruppo 3 di Lega A con cinque punti alle spalle di Ungheria (sette punti), Germania (6) e con tre lunghezze di vantaggio sull’Inghilterra, gli Azzurri affronteranno in sequenza proprio la Nazionale inglese il 23 settembre e quella magiara il successivo 26.

In palio dunque ci sarà la possibilità di prolungare il cammino nel torneo, ma anche quella di evitare un ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione in Lega B.

La marcia di avvicinamento alla prossima sfida con l’Inghilterra è stata accompagnata dai tanti dubbi di formazione, frutto soprattutto delle defezioni di elementi importantissimi come Chiesa, Berardi, Insigne, Spinazzola, Verratti, Pellegrini e Politano.

Tante assenze che hanno fatto anche pensare ad un possibile cambio di modulo con un passaggio al 3-5-2, ma secondo quanto riferito da ’Sky’, nelle ultime prove Roberto Mancini ha insistito con il 4-3-3.

Contro l’Inghilterra non si dovrebbe cambiare dunque assetto e si dovrebbe andare avanti con il sistema di gioco che gli Azzurri maggiormente conoscono: quello con il quale hanno trionfato a Euro 2020.

In difesa, davanti a Donnarumma, la coppia centrale potrebbe dunque essere composta da Bonucci e Bastoni, mentre Di Lorenzo ed uno tra Emerson e Dimarco saranno chiamati a presidiare gli esterni.

Chiavi del centrocampo affidate a Jorginho con Barella e Tonali (pienamente recuperato) interni, mentre le novità più importanti riguarderanno l’attacco.

Immobile è l’unico sicuro di una maglia da titolare al centro del tridente, più dubbi ci sono sui compagni di reparto che giocheranno a supporto. Con lui potrebbero esserci Raspadori e Gabbiadini, ma non è escluso l’utilizzo dal 1’ di Vincenzo Grifo che tanto bene sta facendo con il Friburgo in questo inizio di stagione.