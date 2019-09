Nasce l'Italia delle Legends: in campo anche Cannavaro, Pirlo e Totti

La FIGC annuncia la nascita della Azzurri Legends, i primi a confermare la loro presenza sono Cannavaro, Pirlo, Zambrotta, Gattuso e Totti.

Novità importante in casa dove la FIGC ha ufficialmente annunciato la nascita della Azzurri Legends, una Nazionale formata dai campioni che hanno scritto le più belle pagine del nostro calcio.

La Azzurri Legends debutterà il prossimo 7 ottobre contro la DFB-All Stars, selezione creata a sua volta dalla Federazione tedesca con le vecchie stelle del calcio locale.

I primi ex azzurri a dare conferma della loro partecipazione al progetto sono stati cinque campioni del mondo 2006: Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo e Francesco Totti.

Nella All Stars tedesca invece giocheranno ex campioni del calibro di Jurgen Klinsmann e Thomas Berthold oltre a Guido Buchwald e Uwe Bein. Ma anche il campione d’Europa 1996 Thomas Helmer; Torsten Frings e Jens Nowotny, entrambi presenti nella semifinale di 2006.

Faranno parte della Azzurri Legends pure i campioni dell'82 ed i protagonisti delle Notti magiche di Italia '90. La squadra, che fa parte del Club Italia, si occuperà di attività educative nelle scuole ed inoltre contribuirà alla raccolta di fondi per sostenere ex calciatori in difficoltà.