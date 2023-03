Inizia il cammino degli Azzurri verso Euro 2024, il primo ostacolo è l'Inghilterra di Southgate. Domenica si torna in campo contro Malta.

L'Italia di Mancini torna in campo per difendere il titolo europeo conquistato due anni fa a Wembley e, per uno strano scherzo del destino, lo fa proprio contro l'Inghilterra finalista perdente dell'ultima edizione.

Gli inglesi, ancora allenati da Southgate, sono inseriti infatti nel Girone C delle qualificazioni a Euro 2024 insieme a Malta, Ucraina e Macedonia del Nord, ovvero la Nazionale che ci ha sbarrato le porte dei Mondiali giocati lo scorso dicembre in Qatar e vinti dall'Argentina.

Sempre tante le assenze per Mancini che, tra gli altri, non potrà contare su Bonucci, Bastoni, Dimarco e Chiesa. Il CT torna quindi alla difesa a quattro con Di Lorenzo e Spinazzola terzini, in mezzo alla difesa Toloi affiancherà Acerbi.

A centrocampo regia affidata a Jorginho, fresco di trasferimento dal Chelsea all'Arsenal, ai suoi lati Barella e Verratti che non sta vivendo di certo il suo momento migliore al PSG. La grande novità però è in attacco dove, senza Immobile e Raspadori infortunati, ci sarà il debutto assoluto di Retegui, nettamente favorito su Scamacca. A completare il tridente Berardi e Lorenzo Pellegrini.

Qualche assenza anche nell'Inghilterra con Southgate che deve rinunciare tra gli altri a Mount e soprattutto Rashford. Davanti quindi Grealish è favorito su Foden per affiancare Harry Kane e Saka. Tutto deciso negli altri reparti: in difesa linea a quattro composta da Walker, Maguire, Stones e Shaw. A centrocampo Bellingham, Rice ed Henderson.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini, Retegui, Berardi. Ct. Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Grealish. Ct. Southgate.