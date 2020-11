Italia in emergenza, Evani: "Ho perso il conto di chi mancherà"

Alberigo Evani in vista della sfida contro la Polonia: "Chi ci sarà darà tutto, vogliamo essere superiori con il bel gioco".

Dopo l'amichevole vinta contro l'Estonia l' torna in campo in con una lunga lista di assenti. Non ci sarà in panchina neanche Roberto Mancini a causa del Covid-19, al suo posto in panchina ci sarà Alberigo Evani.

Il vice del ct azzurro ha presentato la sfida contro la facendo il punto della situazione:

"Ci mancheranno tanti giocatori, ho perso il conto degli assenti, ma ciò non mi preoccupa. Questa è una famiglia che condivide gioie e dolori, gli undici che andranno in campo cercheranno di essere superiori alla Polonia, ci fidiamo di chi scenderà in campo anche fuori ruolo".

Nessun particolare indizio sulla formazione che scenderà in campo contro Lewandowski e compagni:

"Bastoni o Di Lorenzo? Dobbiamo pensarci, li valuteremo anche nell'ultimo allenamento, sarà importante capire chi sta meglio. Belotti? Se avrà dei problemi non lo rischieremo, è chiaro che in avanti numericamente siamo pochi. Se sta bene gioca, si è allenato bene pure ieri".

Chi potrebbe scendere in campo è sicuramente Federico Bernardeschi, rigenerato dalla cura azzurra: