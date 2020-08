Italia, i convocati di Mancini: ci sono Caputo e Kean

Roberto Mancini ha annunciato i convocati per le prossime due partite di UEFA Nations League: tante novità e tanti ritorni per gli Azzurri.

Dopo tanti mesi, torna in campo la Nazionale . E lo fa per la UEFA . Primi due impegni nella nuova competizione stagionale, in programma il 4 settembre a Firenze e il 7 settembre ad Amsterdam. Sabato sera il raduno a Coverciano.

Venerdì 4 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1), l’Italia ospiterà allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Erzegovina per poi far visita lunedì 7 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1) ai Paesi Bassi alla ‘Johan Cruijff ArenA’ di Amsterdam.

Ben 37 i calciatori convocati da Roberto Mancini, che vuole testare molti giocatori dopo la lunga pausa a cui si è sottoposta forzatamente la Nazionale. Prima convocazione in Nazionale per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. Questo l'elenco completo dei convocati, con alcuni ritorni come Moise Kean e Giacomo Bonaventura:

Portieri: Alessio Cragno ( ), Gianluigi Donnarumma ( ), Alex Meret ( ), Salvatore Sirigu ( );

Difensori: Francesco Acerbi ( ), Alessandro Bastoni ( ), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci ( ), Mattia Caldara ( ), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi ( ), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli ( ), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* ( ), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli ( ), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* ( ), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean ( ), Kevin Lasagna ( ), Riccardo Orsolini ( ).

*La convocazione è sospesa in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine del periodo di isolamento

