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Pio Esposito ItalyGetty Images
Antonio Torrisi

Italia-Francia 3-1, pagelle e tabellino: notte magica a San Siro, Pio Esposito mostra i muscoli e segna una doppietta, Frattesi accende le speranze, gli Azzurri vanno oltre anche l'errore di Donnarumma

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San Siro quasi non ci crede, quando Davide Frattesi segna il 2-1 pochi minuti dopo il rigore sbagliato da Sebastiano Esposito: ed è un segnale importante, una chiave di lettura fondamentale. Perché l'Italia ha saputo andare oltre la paura, oltre i fantasmi del passato. Ha cambiato anche se stessa: non si è chiusa, è andata a prendersi il 3-1 e, alla fine, ha battuto la Francia.

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La partita è proprio come ce la si aspetta: la formazione di Zinedine Zidane basa molto del suo gioco sul possesso palla e gli Azzurri aspettano. Poi Gianluigi Donnarumma "regala" il pallone a Michael Olise, al 10', e tutti i discorsi svaniscono. Perché puoi prepararla quanto vuoi, ma con gli errori individuali devi quasi scendere a patti. Accettarli, somatizzarli e superarli. E l'Italia lo fa.

Va oltre il pasticcio del suo portiere e costruisce, mattone dopo mattone, una rimonta: la formazione di Mancini ha senso. Nicolò Cambiaghi, a sinistra, è definitivamente quello che è mancato nel recente passato agli Azzurri: semina il panico, mette in difficoltà la linea francese che si abbassa e poi eccolo, il guizzo. Al 26' va via e dal fondo serve Francesco Pio Esposito, che da attaccante puro spedisce la palla alle spalle di Mike Maignan. La Nazionale l'ha ripresa.

All'intervallo non cambia nulla, neanche la voglia di vincere di un'Italia che ha capito che c'è speranza: all'ora di gioco Cambiaghi è senza dubbio il migliore in campo, supera Malo Gusto, che lo stende, e guadagna un calcio di rigore. Qui c'è una sliding door importante, o almeno sembra: Sebastiano Esposito dialoga col fratello, che gli cede il pallone. Mancini non la prende benissimo. Il resto lo abbiamo già detto: calcia fuori. Tre minuti più tardi sono tutti ad abbracciare Davide Frattesi, esultante a San Siro: a servirgli la palla del 2-1 è Federico Dimarco, che il CT schiera come ala a sinistra. Intuizione decisiva.

La partita non finisce qui: nessuna barricata, nessun baricentro basso. Nessun pullman davanti alla porta: la Nazionale costruisce e trova un altro rigore grazie al guizzo di Antonio Vergara, sulla destra. E questa volta dal dischetto va Pio Esposito: i fantasmi del passato? Spazzati via, alle spalle di Maignan. È 3-1: l'Italia ha vinto contro la Francia di Zidane, di Olise, di Doué e degli altri. Può giocarsi la qualificazione ai Quarti di finale di Nations League in Belgio. E... sì: c'è speranza.

PAGELLE ITALIA-FRANCIA

Al di là del pasticcio di Donnarumma (5), cui voto viene pesantemente condizionato da quanto detto, non si può non esaltare la prova di Pio Esposito (7.5) e Cambiaghi (7.5): il primo per la doppietta, sottolineando che non era mica facile segnare un rigore del genere dopo l'errore del fratello, ma soprattutto quello in Bosnia, pesantissimo. Il secondo perché i francesi non lo prendono mai. Determinante anche Dimarco (7), entrato in posizione di ala, ma non bisogna scordare un Kayode (7) che spazza ulteriormente i dubbi sul titolare nella difesa a quattro e Frattesi (7). C'è sempre.

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Sufficienza piena per Doue (6) e Barcola (6), ma si esalta tra loro Olise (6.5), freddo e cinico nel segnare il vantaggio francese. In mediana Cherki (6) prova a inventare qualcosa, ma non riesce: malissimo Gusto (5) e Jacquet (5). In confusione per tutta la partita.

TABELLINO ITALIA-FRANCIA

ITALI-FRANCIA 3-1

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Marcatori: 10' Olise (F), 26' Pio Esposito (I), 63' Frattesi (I), 75' rig. Pio Esposito (I)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 5; Kayode 7, Scalvini 6.5, Bastoni 6.5, Calafiori 6.5; Frattesi 7 (73' Doumbia sv), Tonali 6.5, Barella 6.5; S.Esposito 5.5 (62' Vergara 7), P.Esposito 7.5, Cambiaghi 7.5 (62' Dimarco 7). CT: Mancini

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FRANCIA (4-3-3): Maignan 5.5; Gusto 5 (77' Kumbedi sv), Jacquet 5, Upamecano 5.5, Truffert 5.5 (77' Diouf sv); Cherki 6 (82' Camavinga sv), Da Cunha 5.5, Rabiot 6; Olise 6.5, Doué 6 (77' Mayulu sv), Barcola 6 (77' Kroupi sv). CT: Zidane

Arbitro: Kovacs

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Ammoniti: Jacquet (F), Pio Esposito (I), Bastoni (I),

Espulsi: -

Scritto daAntonio Torrisi

Contributor

📝 Bio: Nato a Catania, ma a Milano dal 2022. Giornalista con la valigia in mano e le cuffie alle orecchie (mai senza musica), a GOAL Italia dal 2021. A volte metto un po' di filosofia nei pezzi, e forse anche per questo vengo considerato un filo troppo "teorico", ma preferisco i sogni, pure quelli deludenti, alle emozioni disincantate di una realtà, quella sì, spesso deludente. Anche nel calcio.

Sostenitore "in prima linea" della superiorità del calcio moderno su quello nostalgico, rimarrei ore a guardare le finte di corpo di Sergio Busquets, ma finisco sempre per scrollare il feed social, lasciandomi distrarre dagli ultimi trend. Perché anche quello è far giornalismo.

Dicono che faccio troppi "giochini social" e pochi "servizi seri": può essere. Ma da quando sono diventato Multimedia Editor e Content Creator di 1vs1 la situazione è sfuggita di mano. Per fortuna.

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