Buone notizie dal ritiro dell'Italia: Florenzi torna a lavorare in gruppo

Fermo dalla partita contro la Turchia, Alessandro Florenzi è tornato in gruppo. Totalmente recuperato Chiellini che sarà titolare contro il Belgio.

Buone notizie per Roberto Mancini e per la Nazionale Azzurra a due giorni dalla sfida valida per i quarti di finale di Euro 2020 con il Belgio .

Alessandro Florenzi , nel corso dell’allenamento svolto nel pomeriggio di mercoledì, si è unito al resto del gruppo ed ha lavorato con il resto dei compagni.

L’esterno Azzurro è fermo da diciannove giorni e dalla sfida d’esordio nel torneo contro la Turchia , quando riportò un infortunio al polpaccio.

Florenzi potrebbe quindi essere abile ed arruolato per il Belgio, anche se è difficile immaginarlo in campo dal 1’. Anche contro Lukaku e compagni infatti, a destra dovrebbe toccare ancora a Di Lorenzo , e la speranza è ovviamente quella di poter rivedere l’ex capitano della Roma tra i titolari in un’eventuale semifinale.

Ottime notizie anche sul fronte Chiellini . Il capitano Azzurro ha ormai messo alle spalle il problema rimediato nella sfida contro la Svizzera e, salvo imprevisti, tornerà nel cuore della difesa al fianco di Bonucci già contro il Belgio.