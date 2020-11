Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: Lasagna e Soriano dal 1'

Evani schiera una formazione inedita, con Lasagna, Grifo e Bernardeschi a comporre il tridente. D'Ambrosio giocherà da difensore centrale.

Formazioni ufficiali -Estonia

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D'Ambrosio, Bastoni, Emerson Palmieri; Gagliardini, Tonali, Soriano; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

Estonia: (4-2-3-1): Meerits; Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller, Marin; Sappinen.

L'articolo prosegue qui sotto

Nazionale Italiana decimata dal coronavirus, che ha messo fuori causa anche Roberto Mancini; ci sarà Alberigo Evani in panchina per l'Italia. L'amichevole contro l'Estonia ci dirà qualcosa in più sulla forza della selezione azzurra.

Altre squadre

Evani punta sul classico 4-3-3, che comunque avrà deciso Roberto Mancini. Difesa rimaneggiata, ci sarà D'Ambrosio in posizione centrale, con Emerson e Di Lorenzo sulle fasce. Centrocampo guidato da Tonali, con Gagliardini e Soriano. Bernardeschi, Lasagna e Grifo formano il tridente.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

L'Estonia si affida a Sappinen come unica punta, mentre alle sue spalle ci saranno Soomets; Liivak, Miller e Marin. Teniste, Baranov, Mets e Pikk nella linea a quattro di difesa.