La baby Italia doma i pari età della Colombia grazie alle reti di Casadei, Baldanzi e Francesco Esposito. Semifinale contro Corea del Sud o Nigeria.

Adesso sognare in grande si può. Dopo il netto 3-1 rifilato alla Colombia, l'Italia è in semifinale al Mondiale U20 per la terza edizione consecutiva. E stavolta si può davvero andare oltre.

Nella notte italiana, allo stadio del Bicentenario di San Juan gli azzurrini di Nunziata archiviano la pratica sudamericana tra primo e secondo tempo, stringendo i denti nel finale per portare a casa il meritato risultato.

Ad aprire le marcature è il solito Casadei già al 9' saltando sul primo calcio d'angolo battuto da Baldanzi: sesto goal per il centrocampista (il terzo da corner), sempre più capocannoniere del Mondiale. Per l'Italia nessuno ha mai segnato al Mondiale U20 come lui: superato il record di Orsolini del 2017.

Assistman e marcatore si invertono al minuto 38, quando il numero 8 giganteggia ancora di testa per spalancare la porta a Baldanzi che in area non può sbagliare. Il cross era di capitan Giovane, schierato da Nunziata mezzala destra con Prati play causa l'assenza di Faticanti.

A colpire nell'undici iniziale è la seconda panchina di Pafundi, ma davanti la coppia più strutturata Ambrosino-Esposito funziona. È proprio il centravanti dell'Inter a firmare il tris al minuto 46 girando splendidamente di tacco sul primo palo un cross del gioiellino dell'Empoli, al secondo passaggio decisivo della serata. Goal di rara bellezza che certifica il dominio azzurro nella prima parte di gara.

La Colombia, la stessa formazione che agli ottavi aveva steso la Slovacchia per 5-1, aveva già provato a reagire nel primo tempo, ma la difesa azzurra aveva retto bene l'urto. I sudamericani trovano il pertugio giusto con Torres al 49' e accorciano le distanze, l'Italia potrebbe chiuderla poco dopo ma stavolta il lavoro della premiata ditta "Baldanzi per Casadei" si infrange sul palo.

Quando Desplanches salva su Angel si apre un'ultima mezz'ora di sofferenza per gli azzurrini, ma questa Italia, oltre a giocare e segnare, sa anche compattarsi senza palla nei momenti di difficoltà. Adesso il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Corea del Sud e Nigeria, gli unici capaci di batterci nel girone. Dall'altra parte del tabellone è fuori il Brasile delle stelline, eliminato da Israele.

COLOMBIA-ITALIA U20 1-3, IL TABELLINO

COLOMBIA-ITALIA 1-3

Marcatori: 9' Casadei (I), 38' Baldanzi (I), 46' F. Esposito (I), 49' Torres (C)

COLOMBIA (4-2-3-1): Marquinez; Ocampo (46' Tanton), Alvarez, Mantilla Camargo, Salazar; Torres (69' Cabezas), Puerta Molano; Cortes (90+2' Monsalve), Asprilla, Castillo Manyoma (46' Luna), Angel Gutierrez (84' Castilla); All. Cardenas.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Turricchia, Guaino, Ghilardi, Zanotti; Casadei, Prati, Giovane (60' Lipani); Balzandi (90+6' Degli Innocenti); Ambrosino (69' Montevago), Esposito (90+6' Fontanarosa). All. Nunziata.

Arbitro: Falahi

Ammoniti: Camargo (C), Cabezas (C), Puerta Molano (C), Casadei (I), Montevago (I), Prati (I), Salazar (C), Degli Innocenti (I)

Espulsi: -