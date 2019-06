Italia-Cina femminile in tv e streaming: dove vederla

L'Italia affronta la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali femminili: tutte le informazioni su dove vedere il match in tv e streaming.

L'avventura dell' ai Mondiali femminili continua: superata la fase a gironi, le ragazze azzurre se la vedranno con la negli ottavi di finale della competizione in corso in .

L'Italia femminile, guidata in panchina da Milena Bertolini, si è guadagnata il 'pass' per la fase successiva del torneo dopo essersi classificata al primo posto del gruppo C mettendosi alle spalle , e Giamaica.

La Cina femminile, dal canto suo, ha passato il girone B in qualità di una delle migliori terze con 4 punti piazzandosi dietro e e davanti al .

QUANDO SI GIOCA ITALIA-CINA FEMMINILE

Italia-Cina femminile si gioca martedì 25 giugno 2019 allo stadio 'La Mosson' di : calcio d'inizio in programma alle ore 18:00.

DOVE VEDERE ITALIA-CINA FEMMINILE IN TV E STREAMING

La sfida tra Italia e Cina, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili, verrà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (202 del satellite; 473 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in chiaro sulla RAI, su RaiUno. Italia-Cina femminile sarà inoltre disponibile in su SkyGo - per tutti gli abbonati Sky - e su RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-CINA FEMMINILE

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Mauro, Bonansea.

CINA (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu Haiyan, Lin Yuping, Liu Shanshan; Wang Shuang, Zhang Rui, Wang Yan, Gu Yasha; Shanshan Wang, Li Ying.