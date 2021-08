Italia-Bulgaria dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia affronta la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

ITALIA-BULGARIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Bulgaria

Italia-Bulgaria Data: 2 settembre 2021

2 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai1

Streaming: RaiPlay

Dopo un'estate indimenticabile e chiusa con la vittoria dell'Europeo, gli azzurri di Roberto Mancini tornano in campo. In programma c'è infatti Italia-Bulgaria, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Gli azzurri hanno iniziato alla grande le qualificazioni, facendo bottino pieno nelle prime 3 giornate del Gruppo C. Al momento sono in testa a quota 9 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Svizzera che però ha una gara in meno.

Una delle tre vittorie conquistate dalla formazione di mancini aveva proprio la Bulgaria come avversario. Era il 28 marzo, quando l'Italia s'impose in terra bulgara per 0-2 grazie ai goal di Belotti e Locatelli.

La Bulgaria, invece, non ha iniziato bene il girone di qualificazione. Attualmente occupa il quarto posto con 1 punto, frutto dello 0-0 contro l'Irlanda del Nord del 31 marzo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Italia-Bulgaria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ITALIA-BULGARIA

La sfida tra Italia e Bulgaria è in programma giovedì 2 settembre 2021. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il match che vedrà l'Italia di Roberto Mancini opposta alla Bulgaria sarà visibile in chiaro. Basterà sintonizzarsi su Rai1 e godersi le emozioni della gara.

Oltre alla diretta televisiva, c'è la possibilità di guardare Italia-Bulgaria in streaming grazie a RaiPlay. Accedendo all'apposito sito www.raiplay.it tramite pc, smartphone o tablet, basterà sintonizzarsi sul canale preposto per la sfida (Rai1 in questo caso) e aspettare il fischio d'inizio.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal non mancherà il racconto della sfida, attraverso la solita diretta testuale. Il racconto partirà dall'annuncio delle formazioni ufficiali e proseguirà fino al fischio finale del direttore di gara.

Mancini riparte dal 4-3-3 che ha regalato tante soddisfazioni negli ultimi anni e soprattutto agli Europei. Davanti a Donnarumma, linea difensiva a 4 con Florenzi (in ballottaggio con Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri. Jorginho in regia, coadiuvato da Barella e Verratti. In avanti Immobile, con Chiesa e Insigne ai lati.

La Bulgaria risponde con un 4-4-2, compatto in fase difensiva e pronto a ripartire. Antov e Hristov saranno i centrali davant al portiere Naumov, con Turitsov e Bozhikov come terzini. Chochev e Malinov agiranno nel cuore della mediana, supportati sugli esterni da I.Iliev e Yankov. Coppia d'attacco composta da Despodov e D.Iliev.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev