Probabili formazioni Italia-Bulgaria: Mancini nel segno della continuità

Gli Azzurri Campioni d'Europa tornano in campo per la prima volta dopo Euro 2020 e lo fanno contro la Bulgaria: tante le conferme di Mancini.

Ritornare in campo è già un'emozione, figuriamoci farlo da Campioni d'Europa, in patria e con l'entusiasmo dei tifosi, già vissuto al rientro con la Coppa in mano, a luglio: per l'Italia di Roberto Mancini non sarà un giovedì sera qualunque, per diversi motivi.

Quello già accennato, emotivo, in primis: poi segue quello sportivo, con un record alla portata e a un passo. Se gli Azzurri dovessero non perdere contro la Bulgaria, avversaria per la quarta partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, raggiungerebbero quota 35 risultati utili consecutivi eguagliando di conseguenza il Brasile del periodo 1993/96 e la Spagna del periodo 2007/09 (Aragones-Del Bosque), portandosi a meno uno dal record assoluto.

L'Italia non perde dal 10 settembre 2018 (in Nations League contro il Portogallo): quasi tre anni pieni. Calcisticamente, un'eternità: prima di volgere lo sguardo alla gara di domenica contro la Svizzera, c'è da superare lo scoglio Bulgaria, formazione ostica, soprattutto se si pensa al rischio "calo di tensione" post vittoria.

Mancini comunque riconferma il 4-3-3 , con Donnarumma, al centro di un dibattito sul suo ruolo al PSG, regolarmente tra i pali, e con Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Emerson in difesa.

In mediana Barella e Verratti giocheranno con Jorginho, che ha scherzato sulla possibilità di vincere il Pallone d'Oro, mentre in avanti andranno due giocatori che hanno iniziato molto bene il campionato di Serie A, Insigne e Immobile, insieme a uno dei protagonisti assoluti di Euro 2020, Federico Chiesa.

Nella Bulgaria, quarta nel girone di qualificazione ai Mondiali, spazio al 4-4-2 per Yasen Petrov: tra i pali giocherà Naumov, in difesa Turitsov, Antov, Hristov e Bozhikov.

A centrocampo andranno Iliev, Chochev, Malinov e Yankov dietro a Despodov e Dimitar Iliev.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev.