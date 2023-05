Italia-Brasile Under 20 3-2: Super debutto, doppietta di Casadei

Gli azzurrini si portano sul 3-0 già nel primo tempo grazie a un super Casadei, poi il calo e la doppietta di Marcos Leonardo.

Debutto da sogno quello dell'Italia ai Mondiali Under 20 che si svolgono in Argentina. La Nazionale guidata da Carmine Nunziata, infatti, ha battuto per 3-2 una delle grandi favorite per la vittoria finale ovvero il Brasile. Il tutto al termine di una grande prestazione.

Il grande protagonista della gara è stato sicuramente Cesare Casadei, ex gioiellino dell'Inter che il Chelsea l'estate scorsa ha pagato 15 milioni di euro pur di portarlo a Londra senza aver giocato neppure un minuto in Serie A prima di girarlo in prestito al Reading, in Championship.

A brillare, però, sono stati anche Baldanzi e Pafundi, ovvero gli altri due grandi talenti di un'Italia Under 20 che è bene ricordarlo non può contare su giocatori del calibro di Scalvini, Miretti e Gnonto, tutti bloccati dai rispettivi club di appartenenza.

Poco male perché, come detto, gli Azzurrini per 60 minuti hanno letteralmente annientato il super Brasile portandosi avanti di tre goal già all'intervallo. A firmare il vantaggio è stato Prati della SPAL, con un abile inserimento su cross di Turicchia (Juventus Next Gen) e spizzata di Casadei.

Lo stesso Casadei poco dopo si è messo in proprio siglando il raddoppio di testa sugli sviluppi di un corner, poi il giocatore di proprietà del Chelsea si è conquistato un rigore che ha trasformato spiazzando il portiere Mycael e permettendo all'Italia di andare al riposo sul risultato di 3-0.

Nella ripresa, anche grazie ai cambi del CT verdeoro Menezes, il Brasile ha aumentato il ritmo mentre gli Azzurrini sono leggermente calati a livello fisico.

La doppietta di Marcos Leonardo, bomber che col Santos di goal ne ha già realizzati ben 41, spaventa l'Italia che però resiste agli ultimi assalti e porta a casa una vittoria pesantissima che permette di guardare con grande ottimismo ai prossimi impegni contro Nigeria e Repubblica Dominicana. Sognare si può.

IL TABELLINO

ITALIA-BRASILE 3-2

Marcatori: 11' Prati, 27' Casadei, 34' rig. Casadei, 72' e 88' Marcos Leonardo

ITALIA (4-4-2): Desplanches; Zanotti , Turicchia, Ghilardi, Guarino (71′ Fontanarosa); Prati, Casadei, Baldanzi (92′ Giovane), Faticanti; Esposito (75′ Montevago), Pafundi (75′ Lipani). All. Nunziata

BRASILE (4-4-2): Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki; Andrey Santos, Giovani (46′ Savio), Marlon Gomes (63′ Kevin), Guilherme Biro (63′ Matheus Nascimento); Matheus Martins (46′ Marquinhos), Marcos Leonardo. All. Menezes