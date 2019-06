Italia-Brasile Femminile in tv e streaming: dove vederla

Ultima gara del girone dei Mondiali femminili per l'Italia, già qualificata agli ottavi: avversario il forte Brasile, reduce dal ko con l'Australia.

Continuerà ancora il sogno azzurro ai Mondiali femminili in corso in : l' ha staccato il pass per gli ottavi con una giornata d'anticipo rispetto alla fine del girone, tanto che la sfida con il non sarà decisiva per una qualificazione già raggiunta.

Merito della 'manita' inflitta alla malcapitata Giamaica: Girelli mattatrice con una tripletta, a completare l'opera una doppietta di Galli che ha emulato Bonansea, decisiva con le due reti all'esordio nel successo sull' .

'Matildas' che hanno battuto con una clamorosa rimonta proprio il Brasile: avanti di due goal, le verdeoro sono state agguantate e superate dai sigilli di Foord, Logarzo e dall'autorete di Monica. Inutili le reti Marta e Cristiane.

L'incontro servirà alle azzurre soltanto per capire se giocheranno gli ottavi da prime, seconde o migliori terze; di cruciale importanza invece per le sudamericane, chiamate a vincere per evitare il rischio di un'inaspettata eliminazione.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-BRASILE FEMMINILE

Italia-Brasile Femminile si giocherà martedì 18 giugno 2019 allo 'Stade du Hainaut' di Valenciennes, con calcio d'inizio fissato alle ore 21. Arbitrerà la sfida la messicana Lucila Venegas.

DOVE VEDERE ITALIA-BRASILE FEMMINILE IN TV E STREAMING

Italia-Brasile Femminile sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre). Trasmissione anche in chiaro sulla Rai al canale Rai 2.

Streaming disponibile per tutti gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, mentre gli altri potranno usufruire di RaiPlay che consente di guardare i programmi della Rai in maniera completamente gratuita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BRASILE FEMMINILE

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Giugliano, Galli, Cernoia; Girelli; Bonansea, Mauro. All. Bertolini

BRASILE (4-4-2): Barbara; Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Andressinha, Thaisa, Debinha; Marta, Cristiane. All. Vadao