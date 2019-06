Italia-Bosnia 2-1: Insigne e Verratti rimontano Dzeko, poker di vittorie azzurre

Quarta vittoria su quattro partite per l'Italia nelle qualificazioni ad Euro 2020: 2-1 alla Bosnia, Insigne e Verratti rimontano il goal di Dzeko.

Quarta vittoria su altrettante partite per l' di Mancini nelle qualificazioni ad : 2-1 alla . Al goal di Dzeko nel primo tempo hanno risposto nella ripresa le reti di Insigne e Verratti .

L'Italia parte bene, attuando il solito pressing alto, e nei primi 10 minuti di gioco si fa vedere con Quagliarella (destro a lato) e Barella (che non intercetta per un pelo un bel cross dalla sinistra di Emerson Palmieri).

I bosniaci però, passato questo periodo iniziale, entrano prepotentemente in partita. Micidiali sia in contropiede che palla a terra, ci vuole un miracoloso intervento difensivo di Bonucci in spaccata per evitare il goal di Visca. Niente invece la difesa azzurra può sull'ennesima azione offensiva degli ospiti con Visca, che serve un preciso assist per l'1-0 firmato da Dzeko.

L'unico a reggere l'urto degli avversari è Barella, che prima del duplice fischio finale serve a Quagliarella un pallone che il bomber della non vede andare in rete solo a causa del miracoloso intervento di Sehic.

La ripresa, altrettanto vivace ed equilibrata, inizia con l'ingresso in campo di Chiesa per Quagliarella ed il pareggio dell'Italia grazie alla magia di Insigne. Ma a tenere a galla la squadra di Mancini è Sirigu che nel giro di 10 minuti compie tre grandi interventi (due su Civic ed uno su Visca).

Non è da meno il collega Sehic sui colpi di testa ravvicinati di Insigne e Chiellini. Nel finale Mancini tenta la carta Belotti al posto di Bernardeschi per schiacciare ancora di più gli ospiti nella loro metà campo. Ed è proprio grazie a questo atteggiamento propositivo che arriva il goal del 2-1, firmato da Verratti sul preciso assist rasoterra di Insigne.

I GOAL

32' DZEKO 0-1 - Cross rasoterra dalla fascia destra di Visca e tap-in vincente di Dzeko a pochi metri dalla porta.

49' INSIGNE 1-1 - Angolo battuto dalla destra di Bernardeschi e meraviglioso destro al volo da fuori area da parte dell'attaccante del .

86' VERRATTI 2-1 - Assist di Insigne dalla fascia sinistra e preciso destro rasoterra che si infila all'angolino.

IL TABELLINO

ITALIA-BOSNIA 2-1

MARCATORI: 32' Dzeko (B), 49' Insigne (I), 86' Verratti (I)

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini (66' De Sciglio), Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi (80' Belotti), Quagliarella (46' Chiesa), Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic (72' Nastic); Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak (80' Cimirot).

ARBITRO: Xavier Estrada

AMMONITI: Jorginho, Besic, Bonucci, Saric, Dzeko

ESPULSI: nessuno