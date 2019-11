Istanbul Basaksehir-Roma 0-3: Riscatto giallorosso, qualificazione più vicina

La Roma fa la voce grossa in Turchia: Istanbul Basaksehir ko grazie alle reti di Veretout, Kluivert e Dzeko. Sedicesimi ad un passo per i giallorossi.

Tutto troppo facile per la che torna al successo in : 0-3 sul campo dell' che perde la leadership del girone, passata proprio nelle mani dei capitolini e del Moenchengladbach, in vantaggio però negli scontri diretti in virtù del successo in firmato da Marcus Thuram allo scadere.

Padroni di casa che provano a sfruttare le corsie laterali, in particolare quella di Santon: solo una mira leggermente imprecisa impedisce a Visca di festeggiare il goal del vantaggio. I giallorossi acquistano metri e fiducia, trascinati da Lorenzo Pellegrini: su una sua conclusione stoppata col braccio da Topal nasce il rigore trasformato da Veretout, abile a spiazzare Günok.

2 - Roma (#Zaniolo e #Kluivert) e (Willock e Martinelli) sono le uniche due squadre a vantare almeno 2 giocatori nati dopo l'1/1/1999 con almeno 2 reti segnate in questa Europa League. Astri. #IBFKRoma pic.twitter.com/boCEDvl4zA — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 28, 2019

Il trequartista ex è in serata di grazia e lo dimostra successivamente: lancio perfetto a premiare lo scatto di Kluivert che si infila nello spazio lasciato dai centrali e batte di giustezza il portiere. Il tris è servito allo scadere della prima frazione: l'errore di Epureanu favorisce un'altra imbucata di Pellegrini, stavolta a servire Dzeko che non sbaglia con un tocco morbido ad eludere l'uscita dell'estremo difensore.

Il punteggio largo e tranquillo induce Fonseca a far riposare chi ha accumulato più minuti finora: fuori gli stacanovisti Kolarov e Dzeko oltre ad uno strepitoso Pellegrini, costretto a ricevere una medicazione sulla testa dopo essere stato colpito da un oggetto proveniente dal settore dei tifosi turchi. Un successo che proietta la Roma verso la qualificazione ai sedicesimi, da conquistare all'ultimo turno all'Olimpico contro il Wolfsberger già eliminato e fuori dai giochi.

IL TABELLINO

ISTANBUL BASAKSEHIR-ROMA 0-3

Marcatori: 30' rig. Veretout, 40' Kluivert, 45' Dzeko

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Günok; Ponck, Škrtel (52' Özcan), Epureanu (46' Robinho), Clichy; Azubuike, Topal, Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen (16' Behich). All. Okan Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (53' Spinazzola); Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini (71' Ünder), Kluivert; Dzeko (72' Mkhitaryan). All. Fonseca

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Ammoniti: Topal (I), Kolarov (R), Okan Buruk (I)

Espulsi: nessuno