Istanbul Basaksehir-Roma, Pellegrini colpito da un oggetto: ferito alla testa

Brutto episodio nel match di Europa League tra Istanbul Basaksehir e Roma: Lorenzo Pellegrini è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.

Sul risultato di 0-3 per la un bruttissimo episodio viene registrato in , dove Lorenzo Pellegrini è stato colpito da un oggetto proveniente dagli spalti. Il giocatore giallorosso è stato ferito alla testa ed è subito stato medicato.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un episodio gravissimo che ha costretto il direttore di gara a fermare il gioco, con lo speaker che ha subito invitato i tifosi dell' a non ripetere questo tipo di gesti. Un oggetto tagliente, probabilmente una monetina, ha provocato una ferita alla testa del giocatore, che è stato subito accompagnato a bordo campo con la maglia sporca di sangue.

Dal settore dei tifosi dell’Istanbul Basaksehir viene lanciato un oggetto contro #Pellegrini . Il trequartista ha perso sangue dalla testa.



#IBFKRoma #ASRoma #UEL pic.twitter.com/X1rok2lKSl — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 28, 2019

Immediato l'intervento dello staff medico per medicare la ferita: il trequartista giallorosso è poi tornato in campo per proseguire il match senza particolari problemi. Un match complitamente dominato dalla formazione di Fonseca, un risultato che ha evidentemente scatenato la rabbia della tifoseria di casa.

Al termine della gara il tecnico della Roma, Fonseca, ha rassicurato tutti: