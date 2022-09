Istanbul Basaksehir-Fiorentina 3-0: viola a picco, Gollini horror

Gara deludente per i viola, con un solo punto conquistato nei primi due turni. Retropassaggio di Venuti, Gollini palleggia: erroraccio e raddoppio.

Non è ancora arrivata quella scossa in grado di modificare l'andamento di un primo mese, fin qui, deludente. Dopo il pareggio contro l'RFS, la Fiorentina cade ad Instabul contro il Basaksehir, giudicata comunque come la squadra favorita per il passaggio al prossimo turno come prima del girone.

Una gara senza troppe emozioni, risolta da un goal di Gurler a inizio ripresa. Fiorentina con poche idee, mentre i padroni di casa, cinici, hanno sfruttato la prima vera occasione della sfida, mantenendo ancora una volta la porta inviolata come in quasi tutta la stagione.

3-0 ad Istanbul con un clamoroso errore in occasione del raddoppio: una Fiorentina che ha sbandato in occasione della doppietta di Gurler, senza mai riuscire ad alzare la testa. Un avvio di annata che in pochi si aspettavano, dopo l'ottima stagione 2021/2022 del team Italiano. Gollini male in occasione nel raddoppio e nel tris che ha chiuso la sfida al minuto 90.



BASAKSEHIR-FIORENTINA, I GOAL

BASAKSEHIR-FIORENTINA 1-0, 57' GURLER - Calcio d'angolo dalla destra, pallone a Ndayishimiye che sfonda su Igor permettendo a Gurler di concludere con il destro di prima. Palla sotto le gambe di Gollini.

- Retropassaggio incauto a campanile di Venuti verso Gollini, che invece di rilanciare palleggia: Gurlet interviene e insacca a porta vuota. BASAKSEHIR-FIORENTINA 3-0, 90' TRAORE' - Conclusione di prima da centro area dell'ex Aston Villa, debole: Gollini è sulla traiettoria, tocca ma la palla finisce comunque in rete.

BASAKSEHIR-FIORENTINA, LA MOVIOLA

Alla mezzora Venuti si lamenta con il direttore di gara in seguito ad un contrasto in area con annessa caduta. Caudra però lascia correre. In Conference League il VAR non è presente. Timide proteste viola in occasione del vantaggio, dopo un contrasto che ha portato Igor a terra.

BASAKSEHIR-FIORENTINA, IL TABELLINO

ISTANBUL BASAKSEHIR-FIORENTINA 3-0

MARCATORI: 57' e 71' Gurler, 90' Traorè

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Junior, Ndayishimiye, Touba, Hasan; Biglia (76' Tekdemir); Aleksic, Ozcan (59' Traoré); Serdar Gurler (76' Szysz), Okaka (59' Turuc), Chouiar.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Mandragora, Igor, Terzic (67' Biraghi); Bonaventura (78' Duncan), Amrabat, Maleh (67' Barak); Ikonè, Cabral (46' Jovic), Saponara (78' Kouamè).

Arbitro: Cuadra

Ammoniti: Amrabat (F)

Espulsi: Ikonè (F)