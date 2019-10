Islanda-Francia: dove vederla in tv e streaming

Sfida importantissima nel gruppo H, dove la Francia vuole evitare l'aggancio dell'Islanda. Tutto sul match e dove seguirlo in tv e streaming.

Sfida importantissima nel gruppo H delle qualificazioni agli Europei 2020: l' ospita la in un match che i padroni di casa attendono da tempo per provare l'aggancio agli avversari in classifica.

Al momento, infatti, la graduatoria del raggruppamento è particolarmente compatta: al primo posto ci sono la e la Francia con 15 punti, seguite a tre lunghezze di distanza proprio dall'Islanda. I nordici, in caso di vittoria, entrerebbero dunque in maniera definitiva nella lotta per uno dei due biglietti che consentiranno il viaggio per l'Europeo.

La volontà della Francia, al contrario, è quella di provocare un solco ancora più ampio sull'Islanda e sul terzo posto, mettendosi praticamente al sicuro in chiave qualificazione. I Blues, nelle due gare di settembre, hanno avuto agevolmente la meglio sull'Albania (4-1) e su Andorra (3-0), sempre in casa.

Il match d'andata tra Francia e Islanda si è disputato lo scorso 25 marzo a Parigi e ha visto prevalere in modo molto netto la nazionale di Deschamps: 4-0 grazie alle reti messe a segno da Umtiti, Giroud, Mbappé e Griezmann.

Il precedente più famoso tra Francia e Islanda risale però agli Europei del 2016, disputati proprio nell'Esagono: in quell'occasione le due nazionali si trovarono di fronte in uno storico quarto di finale e i francesi si imposero con un roboante 5-2, conquistando la qualificazione alle semifinali.

In questa pagina tutte le informazioni su Islanda-Francia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ISLANDA-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Islanda-Francia

Islanda-Francia Data: 11 ottobre 2019

11 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : -

- Streaming: -

ORARIO ISLANDA-FRANCIA

La gara tra Islanda e Francia è in programma nella serata di venerdì 11 ottobre 2019, con calcio d'inizio alle ore 20.45. In contemporanea si giocheranno altre sei sfide tra nazionali, tra cui la più affascinante è - .

Il match, valevole per la settima giornata del gruppo H delle qualificazioni agli Europei del prossimo anno, si giocherà in terra islandese e in particolare a Reykjavik, la Capitale.

Al momento non è prevista alcuna trasmissione televisiva su territorio italiano per quanto riguarda la gara di qualificazione tra Islanda e Francia. Gli appassionati non potranno dunque seguire il match di Reykjavik in tv.

Così come in tv, Islanda-Francia non sarà visibile nemmeno in . Nessuna emittente italiana ha deciso di acquisire i diritti del match per poterlo mettere a disposizione degli utenti anche tramite pc, tablet oppure smartphone.

Classico 4-4-1-1 per l'Islanda, che davanti dovrebbe proporre Bodvarsson nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle ci sarà Gylfi Sigurdsson, trequartista dell' , mentre l'altro Sigurdsson, Ragnar, proteggerà la difesa. Titolare anche l'ex sampdoriano e pescarese Bjarnason.

Assenze di lusso nella Francia, che non potrà contare sugli infortunati Lloris, Mbappé e Pogba. Deschamps schiererà un 4-2-3-1 in cui Griezmann dovrebbe agire nel ruolo di seconda punta dietro a Giroud, con Matuidi a sdoppiarsi tra la posizione di mezzala e quella di ala. In porta Mandanda.

ISLANDA (4-4-1-1): Halldorsson; Hermannsson, Arnason, R. Sigurdsson, Skulason; Sigurjonsson, Bjarnason, Traustason, Gudmundsson; G. Sigurdsson, Bodvarsson. Ct: Hamren

FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, L. Hernandez; Kanté, Tolisso; Coman, Griezmann, Matuidi; Giroud. Ct: Deschamps