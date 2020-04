Da Ischia alla nazionale tedesca: Nico Schulz, l'italiano 'mancato'

Il terzino del Dortmund e l'Italia: l'Inter nei sogni, Maldini come idolo e un cognome, D'Abundo, 'nascosto' dietro quello della madre.

Quando un giocatore segna in una partita sentita come -, il suo nome è destinato ad essere ricordato nei due paesi. Ed è quello che è successo a Nico Schulz il 24 marzo 2019: un goal nel recupero all'Amsterdam Arena ha dato tre punti - e speranza - a una Nazionale sempre più in calo, dopo il fallimento del Mondiale 2018 e in , alla ricerca di un successo nelle qualificazioni a (fu) . Il suo goal nel finale, valso il 2-3, ha fatto festeggiare la Germania e lo ha reso uno dei simboli della rinascita.

Quella è stata una delle principali sliding doors della carriera di Schulz, una delle molteplici che hanno contraddistinto la sua carriera. La prima, però, non è calcistica, bensì anagrafica. L'esterno mancino classe 1993 si sarebbe potuto chiamare Nico D'Abundo. Suo padre, infatti, è nato e cresciuto a Ischia. Poi si è trasferito a Berlino, dove ha conosciuto la madre di Nico, tedesca. Hanno avuto due figli: Nico, per l'appunto, e Luca. Nessuno dei due però porta D'Abundo sui documenti d'identità. Entrambi hanno preso il cognome della madre, poiché i genitori non sono sposati.

Altre squadre

Così è iniziata la storia di Schulz, a Berlino, città dove è nato e cresciuto calcisticamente. Già dai 7 anni è entrato a far parte dell'Hertha Berlino, dove ha completato tutta la trafila delle giovanili. Lo hanno seguito tanti tanti top club sin da giovane, ma aveva un obiettivo: imporsi nella squadra della sua città, fino a dire 'no' anche al . Ha esordito poco più che diciassettenne, soltanto in 2. . Per conoscere la Bundesliga ha dovuto attendere la stagione 2013/14, tra sali-scendi del club, problemi fisici e mancanza di totale fiducia in lui. Per due anni è riuscito a ritagliarsi spazi importanti, tanto che nel 2015 la 'Bild' lo accostò anche a club italiani come e . Costava 4 milioni di euro, nessuno dei due affondò.

Fu il Mönchengladbach, invece, a credere in lui e nella sua duttilità. Schulz era in grado di occupare tutta la corsia di sinistra senza problemi, da ala a terzino. Lo ha chiamato Lucien Favre, che allenava l'Hertha quando Schulz era nelle giovanili. Una rottura del crociato però ha rovinato tutti i piani e i sogni. Solo 18 presenze in due anni, poi un'altra chiamata di un allenatore che gli ha cambiato la carriera, quella di Julian Nagelsmann all' nel 2017.

A Sinsheim la carriera del classe 1993 è svoltata: giocando a tutta fascia è diventato uno dei migliori esterni mancini della Bundesliga. Ci ha messo poco a conquistarsi un ruolo da titolare ed intoccabile, tanto che a settembre 2018 anche Joachim Löw lo ha chiamato in nazionale. Lui lo ha ripagato segnando all'esordio, contro il Perù. Nello stadio dell'Hoffenheim. Alla prima vittoria della Mannschaft dopo il fallimento mondiale.

Con Nagelsmann Schulz è arrivato fino a giocare anche in , confermandosi un top nel ruolo. Lucien Favre, che non lo ha mai perso di vista, lo ha richiamato l'estate scorsa, in un altro Borussia: il . In giallonero in realtà le cose non stanno andando come si immaginava, visto che Nico ha perso il posto da titolare per mano di Guerreiro ed è diventato una seconda scelta, perdendo anche quota in nazionale. In mezzo, anche alcuni acciacchi fisici.

Ha comunque trovato il modo di togliersi alcune soddisfazioni: ad esempio quella di giocare in , per la prima volta nella sua carriera. A San Siro, contro l', quella che è sempre stata la squadra dei suoi sogni, come ha rivelato lui stesso a 'T-Online' quando ancora giocava nell'Hoffenheim. Il suo idolo però è rossonero e si chiama Paolo Maldini.

In Italia, comunque, ci torna ogni estate. A Ischia, la casa del papà. Per godersi il mare e anche il cibo, quello a cui è molto attento, da buon italiano. Il cognome sulla carta d'identità non lo è, ma il sangue sì.