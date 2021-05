Irlanda in lutto: morto a 54 anni Alan McLoughlin

Il mondo del calcio piange Alan McLoughlin. L'ex centrocampista si è spento a 54 anni, sconfitto dal cancro.

McLoughlin ha perso la vita al termine della partita più difficile, quella che lo ha visto scendere in campo contro un brutto male che purtroppo ha avuto la meglio.

The FAI join Ireland fans everywhere in remembering the great Alan McLoughlin on this sad day for Irish football



We will always have that night in November



RIP Alan. pic.twitter.com/qIYj8kNI9E