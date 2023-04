La squadra nordirlandese gioca in un villaggio di 282 abitanti: sarà il paese più piccolo a partecipare ad un campionato di massima serie in Europa.

L'ennesima favola circoscritta al mondo del calcio arriva direttamente dall'Irlanda del Nord. Il Loughgall ha vinto il campionato di seconda divisione, la NIFL Championship, conquistando la sua promozione in massima serie, ovvero la Premiership nordirlandese.

E fin qui nulla di strano. Ma quella del Loughgall è però una favola a tutti gli effetti. Sì, perché la squadra è l'espressione calcistica di un piccolo paese situato ad una manciata di chilometri da Belfast che conta meno di 300 abitanti. Per la precisione 282, secondo quanto attestato dall'ultimo censimento.

Un paese di 282 abitanti in Serie A. Qualcosa di mai visto. In altre parole la più piccola città che abbia mai giocato in un campionato di massima divisione in Europa.

Il Loughgall gioca le sue partite casalinghe al Lakeview Stadium, un impianto da 3000 posti. Morale della favola, se tutti gli abitanti del villaggio si accomodassero sulle le tribune dello stadio, andrebbero ad occupare poco più del 10% della capienza disponibile.