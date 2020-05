Ipotesi MLS per Sturridge: piace a DC United e Inter Miami

L'attaccante inglese è in cerca di una squadra e sta scontando la squalifica per aver violato le regole sulle scommesse: gli USA sono un'opzione.

Daniel Sturridge è entrato nella cerchia dei giocatori svincolati da quando a marzo, di comune accordo, ha risolto il suo contratto con il Trabzonspor. Un ruolo importante in questa scelta lo ha avuto la squalifica comminatagli per aver infranto la regola sulle scommesse e che fino a giugno non gli consentirà di aggregarsi ad alcuna squadra.

In vista del termine della squalifica che comunque si avvicina, l'attaccante inglese inizia a sondare il terreno per captare qualche occasione di rilancio per una carriera che necessita di nuova linfa: prende quota la pista , con e Miami (società di cui è co-proprietario David Beckham) interessate ad offrire una chance all'ex .

La destinazione a stelle e strisce sarebbe un toccasana per Sturridge che attualmente si trova proprio in America per non perdere la forma fisica: intervenuto in un podcast della Oxford Union la scorsa settimana, ha espresso tutta la voglia di tornare in pista appena la squalifica sarà solo un brutto ricordo.

"Voglio tornare a fare ciò che amo, che è giocare a calcio. Questa è la cosa più importante. Adoro il calcio e mi manca, non vedo l'ora di ricominciare e aiutare la mia squadra a vincere le partite. Attualmente mi sto allenando in America, quando la squalifica sarà terminata sarò pronto".

Non è da escludere che Sturridge possa rientrare in se un club di Premier League decidesse di concedergli una possibilità dopo un ruolino, tutto sommato discreto, fatto registrare in : 7 goal e 4 assist in 16 presenze che rappresentano un biglietto da visita niente male.