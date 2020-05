Inzaghi e il guardalinee delle Maldive: "Non aveva mai visto un fuorigioco"

Quello tra Filippo Inzaghi e la Nazionale è stato un lungo rapporto che si è protratto per dieci anni. L’ex attaccante del , con la maglia Azzurra addosso, ha disputato tre Mondiali ed un Europeo, il tutto per un totale di 57 presenze condite da 25 goal, cosa questa che lo pone tra i migliori bomber italiani di sempre.

La sua lunga avventura con la Nazionale ha avuto ovviamente il suo apice nel trionfo a 2006, ma tra tanti reti e tante grandi soddisfazioni, c’è stato spazio anche per qualche episodio curioso.

Inzaghi ne ha ricordato uno in particolare, legato ai Mondiali del 2002, in una diretta Instagram con Christian Vieri.

“Ricordi la partita con il ? In avanti giocavamo noi due e Totti. I feci goal, ma venne annullato dal guardalinee delle Maldive. Io ero in gioco di un metro e lui non aveva mai visto un fuorigioco in vita sua. Pareggiammo 1-1 con goal di Del Piero, altrimenti saremmo usciti. In realtà passammo in vantaggio al 30’ del primo tempo e noi facemmo una festa esagerata perché avevo segnato io. Era buono quel goal lì”.